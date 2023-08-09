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TREND
Eklenme tarihi: 9 Ağustos 2023 Çarşamba 10:23

Yumurtayı 24 saat sirke içinde bekletirseniz... Sonucu sizi çok şaşırtacak

Sirke ile yumurtanın birleşimi ile yumurtanın kabuğunda ilginizi çekecek olan değişimlere tanıklık edeceksiniz. İşte yumurtayla yapabileceğiniz pek çok işlem...

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