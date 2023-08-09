Yumurtayı 24 saat sirke içinde bekletirseniz... Sonucu sizi çok şaşırtacak

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Dibi tutmuş tavanın çözümü bir yumurtanın kabuğu...

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Yumurta kabuğunu ufak ufak parçalar olacak şekilde kırın.

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Üzerine bir kaşık tuz dökün.

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Ardından bir miktar sıcak su ekleyin.

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Kısa bir süre bekledikten sonra süngerle silmeye başlayın.

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Duruladığınız tavada yağ yanıklarından eser kalmayacak.

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İki adet yumurta kabuğunu rondonun içine koyun...

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Üzerine oda sıcaklığında su dökün ve rondoyu çalıştırın.

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Rondo bıçağının ne kadar keskinleştiğine şaşıracaksınız.

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Üç adet yumurtanın kabuğunu kaynatın.

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Kaynamış kabukları blender yardımıyla çok küçük parçalara ayrılana kadar parçalayın.

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Daha sonra meyve suyunun içine dökün ve pipet yardımıyla için. Böylece meyve suyunu kalsiyum deposu haline getirebilirsiniz.

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Bir adet yumurtayı su bardağının içine koyun.

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Üzerini geçecek kadar sirke dökün.

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24 saat boyunca bu suda bekletin.

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Yumurtadan top elde etmek işte bu kadar kolay.

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İki adet muz kabuğu, bir yemek kaşığı kahve ve bir adet yumurtanın kabuğunu rondoya koyun.

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Rondoyu içindeki karışım püre haline gelene kadar karıştırın.