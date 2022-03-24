Yumurta sirkede bekletilirse ne olur? Sonucu öğrenince şaşıracaksınız

Uzmanlar sağlıklı bir yaşam için her gün en az bir yumurta tüketmek gerektiğine dikkat çekiyor. Peki çöpe giden yumurta kabuğunun evde hayat kurtardığını biliyor musunuz?
Dibi tutmuş tavanın çözümü bir yumurtanın kabuğu...
Daha sonra meyve suyunun içine dökün ve pipet yardımıyla için. Böylece meyve suyunu kalsiyum deposu haline getirebilirsiniz.
HAYATINIZI KOLAYLAŞTIRACAK PRATİK BİLGİLER!
Anahtara bu açıdan bir delik daha açılırsa ne olur? Tahmin edebildiniz mi?
Kupa bardağı ters çevirip bıçağınızı bardağın bu kısmıyla bileyin. Bu yöntemden sonra sebze ve meyveyi daha rahat soyup doğrayabileceksiniz.
Eğer ayak parmağınıza tırnak batmışsa bu yöntem ağrılarınızın hafiflemesine yardımcı olacaktır. Bunun için ilk önce ayaklarınızı ılık suda 15-20 dakika kadar bekletin.
Ardından temiz bir diş ipini tırnağınızın altına yerleştirin ve yavaşça ipi yukarıya doğru kaldırın. Böylelikle batan tırnak parmağınızdan çıkacaktır. Ardından tırnak batmasıyla oluşan yaranın geçmesi için bölgeye antiseptik bir krem sürün ve parmağınızı korumak için parmağınızı bandajlayın.
Bahçe ile uğraşmanın rahatlatıcı etkisi olsa da, bu huzur veren aktivitenin zorlukları da yok değil. Mesela özenle ektiğiniz bitkiler, ezilebilir ya da bitkilerin dalları kırılabilir.
Bunun için çözüm ise toprağa çatal batırmak! Çatal, ektiğiniz bitkileri hayvanlardan koruyacak. Siz de gönül rahatlığıyla bahçecilik işlerinizi yapabileceksiniz.
Tropikal ortamlarda yetişen muz A, C, E, K, B6 vitaminleri ve çinko, potasyum, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor ve manganez gibi minarelleri barındırıyor.
En çok muz yetiştiricilerinin tercih ettiği yöntem olan toprağa yumurta gömmek, bitkilerin gerekli olan minerali almalarına yarar.
Sağlam yumurtadan yavaş yavaş ihtiyacı olan minerali alan bitkiler, daha iyi büyüyüp gelişirler.
Satın aldığımız sarı muzlar aslında yemyeşilken toplanırlar. Sonrasında muzlar olgunlaştırılır. Bu olgunlaştırma yöntemlerinden biri de yumurta ile toprağa gömmektir.
Uzak Doğulu bir aile kaza sonucu ön tamponu çöken araçlarını fön kullanarak eski haline çevirdi.
OTOMOBİL FARLARINIZDA SOLMA MEYDANA GELİYORSA...
Otomobil farlarınızda solma meydana geliyorsa diş macunu kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz. İlk önce farları biraz ıslatıyoruz...
Sonra peçete veya havlu tercihiniz ney ise yaklaşık 3-4 dakika kadar yuvarlak bir şekilde güzelce ovalamaya başlıyoruz.
Araç kullanan hemen herkesin başına küçük kazalar gelir. Bunlar sonucu araçlarda oluşan kozmetik hasarlar görüntü açısından kötüdür.
Birçok kullanıcı bu hasarlar için tamircinin yolunu tutuyor. Ancak özellikle araç tamponlarındaki ezilme ve göçmeleri kolaylıkla düzeltmek mümkün.
Uzakdoğulu bir sürücü tamponu çöken aracına sıcak su dökerek tamponu eski haline getirdi. Sıcak suyu döktükten sonra kaputu açıp içeriden baskı uyguluyor ve işte sonuç...
Uzun zaman sonra yağan yağmur sebebiyle ön camınızda çamurlu lekeler olabilir. Bu camın temizliği için kola yardımınıza yetişir. Ancak kaportanızı koladan korumalısınız. Ön camın alt kısmına serdiğiniz havluyla kaportanıza zarar vermeden camınızı kolayla temizleyebilirsiniz. Ancak daha sonra duru suyla kola kalıntısı kalmayacak şekilde iyice temizleyin.
Arabanız kış aylarında buz tutuyorsa, özellikle camlardaki buzlanmadan şikayetçiyseniz bu bilgiler hayatınızı kolaylaştıracak. Sprey yapabileceğiniz bir şişenin 3'te birini sirke, kalanını da su ile doldurun. Buz tutmuş camlara bu karışımı sıktığınızda buzun erimeye başladığını gözlemleyeceksiniz. Üstelik sirkeli suyun arabanız için hiçbir yan etkisi yok.
Arabanızdaki ufak çiziklerden aynı renkteki oje ile kurtulabilirsiniz. 2-3 kt sürmeniz yeterli. Ön camda çatlak oluştuğunda da şeffaf oje sürün. Oje, minik çatlakların büyümesini engelleyecektir.
Kış aylarında araç kilitlerinizdeki donmaları, el dezenfektanı ile eritebilirsiniz. Anahtarınıza el dezenfektanı sürün, sonra anahtarı kilide yerleştirin. İşlem bu kadar basit.
Eğer yiyecekleri buzdolabının buzluk kısmına ya da derin dondurucuya atarsanız, sonrasında ilk günkü gibi taze yiyebilirsiniz. Peki, dondurma işleminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmemiş olduğundan nasıl emin olabilirsiniz? Tabi ki, tek bir demir parayla!
Bir bardağın içerisine su doldurun ve buzluğa koyun. Bardaktaki su donduktan sonra üzerine bir tane demir para yerleştirin ve buzluğu kapatın.
Para, bardağın dibine çökmüş ise o yiyecekleri sakın yemeyin. Bu, buzdolabınızın yiyecekleri yeterince soğutamadığını ve yiyecekleri koruyan buzun eridiğini gösterir.
Demir parayı ne kadar dipte bulursanız, yiyeceklerinin bakterilenmiş ya da çürümüş olma riski artacaktır.
Eğer limonu buzlukta dondurursanız limon suyunda bulunan vitamini 5-10 kat artırabilirsiniz...
Rendelenmiş limonunuz, limonun sadece suyunda bulunandan 5 veya 10 kat daha fazla vitamin içerir.