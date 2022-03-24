Yumurta sirkede bekletilirse ne olur? Sonucu öğrenince şaşıracaksınız

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Uzmanlar sağlıklı bir yaşam için her gün en az bir yumurta tüketmek gerektiğine dikkat çekiyor. Peki çöpe giden yumurta kabuğunun evde hayat kurtardığını biliyor musunuz?

Dibi tutmuş tavanın çözümü bir yumurtanın kabuğu...



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Yumurta kabuğunu ufak ufak parçalar olacak şekilde kırın.



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Üzerine bir kaşık tuz dökün.



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Ardından bir miktar sıcak su ekleyin.

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Kısa bir süre bekledikten sonra süngerle silmeye başlayın.

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Duruladığınız tavada yağ yanıklarından eser kalmayacak.

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İki adet yumurta kabuğunu rondonun içine koyun

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Üzerine oda sıcaklığında su dökün ve rondoyu çalıştırın.

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Rondo bıçağının ne kadar keskinleştiğine şaşıracaksınız.

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Üç adet yumurtanın kabuğunu kaynatın.

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Kaynamış kabukları blender yardımıyla çok küçük parçalara ayrılana kadar parçalayın.

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Daha sonra meyve suyunun içine dökün ve pipet yardımıyla için. Böylece meyve suyunu kalsiyum deposu haline getirebilirsiniz.

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Bir adet yumurtayı su bardağının içine koyun.

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Üzerini geçecek kadar sirke dökün.

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24 saat boyunca bu suda bekletin.

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Yumurtadan top elde etmek işte bu kadar kolay.

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İki adet muz kabuğu, bir yemek kaşığı kahve ve bir adet yumurtanın kabuğunu rondoya koyun.

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Rondoyu içindeki karışım püre haline gelene kadar karıştırın.

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Çiçeğinizin toprağına eklediğiniz bu karışım bitkiye vitamin sağlayacak...

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HAYATINIZI KOLAYLAŞTIRACAK PRATİK BİLGİLER!

Anahtara bu açıdan bir delik daha açılırsa ne olur? Tahmin edebildiniz mi?

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Eğer anahtarlığınız kalabalıksa eve geldiğinizde hep aynı sorun ile karşılaşırsınız.

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Evin kapısını açacak anahtarı bulmak bu durumda biraz zor olacaktır.

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Ancak evin anahtarının kenarına açacağınız bu delik sizi bu dertten kurtaracaktır.

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Artık evinizin kapısını açacak anahtarı bulmak çok kolay...

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Süt kutusunu ortadan ikiye bölüp ardından kutuyu fiş yakınında bir yere yapıştırın.

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Kutuyu sağlam bir şekilde duvara yapıştırdığınızdan emin olun.

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İşte sonuç!

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Askılığı ilk önce sprey boya ile boyayın.

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Ardından askılığın alt kısmına ufak kancalardan monte edin.

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İşte aksesuarlığınız hazır!

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Kabuklu domates soymak, iyice bilenmemiş bir bıçak ile oldukça zorlaşabiliyor.

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Bıçağınızı iyice bilemek için çözüm ise her evde bulunan bir kupa!

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Kupa bardağı ters çevirip bıçağınızı bardağın bu kısmıyla bileyin. Bu yöntemden sonra sebze ve meyveyi daha rahat soyup doğrayabileceksiniz.

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Ütünün hayatımızda yeri büyük. Peki ütünün mutfakta yeri var mıdır?

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Alüminyum folyonun içine, tost ekmeğini yerleştirin.

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Folyoyu iyice kapadıktan sonra ütüyü tostunuza basın. İşte tostunuz hazır!

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Eğer ayak parmağınıza tırnak batmışsa bu yöntem ağrılarınızın hafiflemesine yardımcı olacaktır. Bunun için ilk önce ayaklarınızı ılık suda 15-20 dakika kadar bekletin.

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Ardından temiz bir diş ipini tırnağınızın altına yerleştirin ve yavaşça ipi yukarıya doğru kaldırın. Böylelikle batan tırnak parmağınızdan çıkacaktır. Ardından tırnak batmasıyla oluşan yaranın geçmesi için bölgeye antiseptik bir krem sürün ve parmağınızı korumak için parmağınızı bandajlayın.

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Kot pantolona yapışan sakızı kolayca çıkarmak mümkün.

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Pantolondan, sakızı kolayca sökmek için yapmanız gereken şey ise sadece bir buz...

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Sakızın üzerine buz tuttuktan sonra sakız, pantolonunuzdan kolayca çıkacaktır.

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Bahçe ile uğraşmanın rahatlatıcı etkisi olsa da, bu huzur veren aktivitenin zorlukları da yok değil. Mesela özenle ektiğiniz bitkiler, ezilebilir ya da bitkilerin dalları kırılabilir.

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Bunun için çözüm ise toprağa çatal batırmak! Çatal, ektiğiniz bitkileri hayvanlardan koruyacak. Siz de gönül rahatlığıyla bahçecilik işlerinizi yapabileceksiniz.

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Saksılarınızın dibine yumurta koyarak bir mucizeye sebep olabilirsiniz, nasıl mı?

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Tropikal ortamlarda yetişen muz A, C, E, K, B6 vitaminleri ve çinko, potasyum, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor ve manganez gibi minarelleri barındırıyor.

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En çok muz yetiştiricilerinin tercih ettiği yöntem olan toprağa yumurta gömmek, bitkilerin gerekli olan minerali almalarına yarar.

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Tadı ve kokusu açısından bir çok kişinin sevdiği muzun kabuklarında ise bir çok marifet var.

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Sağlam yumurtadan yavaş yavaş ihtiyacı olan minerali alan bitkiler, daha iyi büyüyüp gelişirler.

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Kabuklarını çöpe atmak yerine onları değerlendirebilirsiniz.

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Satın aldığımız sarı muzlar aslında yemyeşilken toplanırlar. Sonrasında muzlar olgunlaştırılır. Bu olgunlaştırma yöntemlerinden biri de yumurta ile toprağa gömmektir.

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Deri ayakkabılarınıza sürerek bakım yapabilir ve parlatabilirisiniz.

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Siz de bitkilerinizi yumurta ile güçlendirebilirsiniz.

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İşte muz kabuğuyla parlatışmış bir ayakkabı ve muz kabuğu sürülmeden önceki hali...

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Yazın sivri sinek ısırmaları şüphesiz başımızın belası.

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Sivri sinek ısırığından sonra cilt kabarmalarına ve kaşıntılarına iyi gelecektir...

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Cilt kırışıklıklarını gidermek için doğal yöntemlerden bir tane daha.

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Göz altınıza sürün ve farkı görün...

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Eğer nasırlarınızdan şikayetçiyseniz muz kabuğu ile bir kaç günde halledebilirsiniz.

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Uzak Doğulu bir aile kaza sonucu ön tamponu çöken araçlarını fön kullanarak eski haline çevirdi.

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İşte sıra dışı tamir yönteminden kareler...

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OTOMOBİL FARLARINIZDA SOLMA MEYDANA GELİYORSA...

Otomobil farlarınızda solma meydana geliyorsa diş macunu kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz. İlk önce farları biraz ıslatıyoruz...

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ve elimiz yardımıyla diş macununu farlara güzelce yayıyoruz.

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Sonra peçete veya havlu tercihiniz ney ise yaklaşık 3-4 dakika kadar yuvarlak bir şekilde güzelce ovalamaya başlıyoruz.

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Sonra temizliyoruz. Bu işlemi 2 kere uygursanız daha kesin sonuç alabilirsiniz.

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Farların son hali.

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Araç kullanan hemen herkesin başına küçük kazalar gelir. Bunlar sonucu araçlarda oluşan kozmetik hasarlar görüntü açısından kötüdür.

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Birçok kullanıcı bu hasarlar için tamircinin yolunu tutuyor. Ancak özellikle araç tamponlarındaki ezilme ve göçmeleri kolaylıkla düzeltmek mümkün.

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Uzakdoğulu bir sürücü tamponu çöken aracına sıcak su dökerek tamponu eski haline getirdi. Sıcak suyu döktükten sonra kaputu açıp içeriden baskı uyguluyor ve işte sonuç...

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Uzun zaman sonra yağan yağmur sebebiyle ön camınızda çamurlu lekeler olabilir. Bu camın temizliği için kola yardımınıza yetişir. Ancak kaportanızı koladan korumalısınız. Ön camın alt kısmına serdiğiniz havluyla kaportanıza zarar vermeden camınızı kolayla temizleyebilirsiniz. Ancak daha sonra duru suyla kola kalıntısı kalmayacak şekilde iyice temizleyin.

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Arabanız kış aylarında buz tutuyorsa, özellikle camlardaki buzlanmadan şikayetçiyseniz bu bilgiler hayatınızı kolaylaştıracak. Sprey yapabileceğiniz bir şişenin 3'te birini sirke, kalanını da su ile doldurun. Buz tutmuş camlara bu karışımı sıktığınızda buzun erimeye başladığını gözlemleyeceksiniz. Üstelik sirkeli suyun arabanız için hiçbir yan etkisi yok.

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Arabanızdaki ufak çiziklerden aynı renkteki oje ile kurtulabilirsiniz. 2-3 kt sürmeniz yeterli. Ön camda çatlak oluştuğunda da şeffaf oje sürün. Oje, minik çatlakların büyümesini engelleyecektir.

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Kış aylarında araç kilitlerinizdeki donmaları, el dezenfektanı ile eritebilirsiniz. Anahtarınıza el dezenfektanı sürün, sonra anahtarı kilide yerleştirin. İşlem bu kadar basit.

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Eğer yiyecekleri buzdolabının buzluk kısmına ya da derin dondurucuya atarsanız, sonrasında ilk günkü gibi taze yiyebilirsiniz. Peki, dondurma işleminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmemiş olduğundan nasıl emin olabilirsiniz? Tabi ki, tek bir demir parayla!

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Bir bardağın içerisine su doldurun ve buzluğa koyun. Bardaktaki su donduktan sonra üzerine bir tane demir para yerleştirin ve buzluğu kapatın.

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Döndüğünüzde para hala donmuş suyun üzerindeyse, yiyecekleriniz sağlıklı demektir.

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Para, bardağın dibine çökmüş ise o yiyecekleri sakın yemeyin. Bu, buzdolabınızın yiyecekleri yeterince soğutamadığını ve yiyecekleri koruyan buzun eridiğini gösterir.

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Demir parayı ne kadar dipte bulursanız, yiyeceklerinin bakterilenmiş ya da çürümüş olma riski artacaktır.

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Eğer limonu buzlukta dondurursanız limon suyunda bulunan vitamini 5-10 kat artırabilirsiniz...

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Tamamını kullanmadığınız limonu mutlaka buzluğa koyun

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Böylece hem ziyan etmemiş hem de limondan daha çok faydalanmış olursunuz.

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Böylece hem ziyan etmemiş hem de limondan daha çok faydalanmış olursunuz.

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Böylece hem ziyan etmemiş hem de limondan daha çok faydalanmış olursunuz.

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Rendelenmiş limonunuz, limonun sadece suyunda bulunandan 5 veya 10 kat daha fazla vitamin içerir.