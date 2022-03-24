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TREND
Eklenme tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 09:40

Yumurta sirkede bekletilirse ne olur? Sonucu öğrenince şaşıracaksınız

Uzmanlar sağlıklı bir yaşam için her gün en az bir yumurta tüketmek gerektiğine dikkat çekiyor. Yumurta içeriğindeki vitaminler sayesinde tam bir şifa deposu. Yemeklere, tatlılara kattığı lezzetin yanısıra yumurta aynı zamanda kabuğu ile de oldukça faydalı. Peki, yumurtayı sirkenin içinde bekletirseniz ne olur? İşte yanıtı...

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