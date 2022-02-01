  • $13,3861
  • 15,0754
  • 776.837
  • 2028.28

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 1 Şubat 2022 Salı 11:37

Yumurta kabuğunun şaşırtıcı yararları! Sakın çöpe atmayın

Business Insider'da yer alan habere göre; Amerika gıda endüstrisi her yıl 150 bin ton yumurta kabuğunu çöpe atıyor.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.