Yoldaki delikten içeri girince dev pitonla göz göze geldi!

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Afrikalı yerliler bu pitonların her hareketini ezberlemişler. Yoldaki deliklerin büyüklüklerine göre pitonun boyunu bile tahmin edebiliyorlar.

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Bu deliklerin birisinde bulunan dev pitonu avlamak için harekete geçen avcılar, önce koluna özel bir bitki sürüyor. Daha sonra bu bitkinin hayvan derisi ile kapatıp kolunu ve bütün vücudunu delikten içeriye sokuyor.

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Önüne geleni yemek sanan piton adamın kolunu kapıyor. Avcının kolunu piton tarafından yutulunca, diğer iki kişi adamı dışarıya çekiyor. Pitonun ağzını kesen avcı kolunu kurtarıyor.

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İşte şaşkına çeviren avdan fotoğraflar...

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