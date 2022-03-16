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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 13:32

Yoldaki delikten içeri girince dev pitonla göz göze geldi!

Pitonlar yerin altındaki tünellerde yaşar.Yumurtalarını bu tünele yaptıkları yuvalara bırakan pitonlar, özellikle kavurucu sıcaklarda gündüzleri deliklerinden dışarıya çıkmaz.

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