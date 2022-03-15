Yıllarca kafasında boynuz ile yaşamış! Gözyaşlarını tutamadı

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43 yaşındaki, bir çocuk annesi Lisa'nın cildinde bir şişlik meydana geldi. Yaklaşık bir yıldır kafasının arka kısmında beliren bu şişliği gergedan boynuzuna benzetiyordu.

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Beş yıldır nişanlı olan Lisa, yaklaşan evlilik nedeniyle bir müddet bekledi. Sonrasında fiziksel ve duygusal olarak yaşadığı zorlukları anlatmak için Dr. Lee'ye gitti. Bu cilt sorunundan kurtulmak istiyordu.

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Göz yaşlarına hakim olamayan Lisa yaşadıklarını anlattı: "Her gün büyüyordu. Bazen canımı acıtıyordu. Oldukça hassas bir halka vardı. Boynuza benziyordu. Özellikle de gergedanların boynuzu gibi, sertti. Kimsenin görmesini istemiyordum bu nedenle saçımın alt kısmına saklıyordum. Bu şişlik bana kendimi kötü hissettiriyordu. Kimin kafasında büyüyen ve boynuza benzeyen bir şişlik var ki?"

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Lisa, bu şişliğin kanser ile ilgili olabileceğini düşündü. Dr. Lee durumu açıklayarak Lisa'yı rahatlattı. Bu şişliğin, beyaz kan hücrelerinin sıkışmasından kaynaklanan cilt boynuzu olduğunu söyledi.

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Şişlik Lisa'nın beklediği kadar tehlikeli olmasa da, büyüklüğü doktoru alarma geçirdi. "Oldukça fazla uzamış bir tırnağa benziyordu. Daha önceleri de cilt boynuzu görmüştüm. Ama bu boyutta bir cilt boynuzunu ilk kez görüyorum."

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Neyse ki, Dr. Lee ameliyata gerek kalmadan şişliği ortadan kaldırabildi.

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Zhang Ruifang isimli, 100 yaşını geçtiği düşünülen kadın, alnının sol hizasında çıkan boynuzu yüzünden bundan 5 yıl önce tıp dünyasını hayrete düşürdü.



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Çin'de yaşayan kadının son hali görenleri epey şaşırttı.

