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TREND
Eklenme tarihi: 15 Mart 2022 Salı 11:42

Yıllarca kafasında boynuz ile yaşamış! Gözyaşlarını tutamadı

Şimdiye kadar tıp dünyasını bile şaşkına çeviren birçok vaka duyduk! Fakat Lisa'nın başına gelenler tıp dünyasını ayaklandırdı. Kafasının arkasından boynuz çıkan genç kadın yaşadıklarını anlattı.

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