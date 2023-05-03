Yıllar sonra üzerindeki pas ve kir temizlenince... İnanılmaz değişim
1960'lı yıllarda hız rekoru kıran Blue Bird Roket arabasından esinlenerek yapılan çakmak o dönemlerde Japonya'da çok popülerdi! Yıllar geçtikçe popülerliğini kaybeden ve unutulmaya yüz tutan çakmak yıllar sonra şans eseri Youtube'da 'Awesome Restoration' kanalın bir kullanıcısı tarafından bulundu. Paslı ve bir kaç parçası kırılmış olan çakmağı restore etmesi 'Awesome Restorations' kanalına gönderdi. İşte usta ellerde muhteşem bir değişim yaşayan çakmağın son hali