Yıllar sonra ağacın gövdesinden çıktı! Dehşete düşürdü

Donmuş bir şelalenin iç kısmı
50 yıl önce Hawaii'de görüntülenen 65 metrelik lav topu.
İskoçya'daki Skye Adası'nda 170 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izi bulundu.
Çin Seddi'nin nihayet okyanusa ulaştığı yer.
İsviçre alplerinde bulunan kayıp çift.
Birinci Dünya Savaşının askerlerinden geriye kalanlar.
Nehir üstüne kurulan köprü.
İntihar etmek isteyen adamı durdurup, onun hayatını değiştiren yazar.
Sınırı geçmeden Meksika'daki yangını söndüren Amerikan itfaiyecileri.
Suya ulaşmaya çalışan Hintli kadınlar.
Sahilde bulunan bir omurga.
Büsingen İsviçre toprakları içinde bulunan, ancak Almanya'ya ait bir kasabadır. İsviçre'de bulunan bir Alman şehridir ve kasaba ekonomisi İsviçre tarafından yönetilmektedir.Para birimi olarak İsviçre Frangı kullanıyorlar. Biri İsviçre'den diğeri Almanya'dan iki posta ve iki telefon kodu bulunmaktadır.
Başarılı bir kalp nakli ameliyatı geçiren hasta, eski kalbini elinde tutuyor.
Korku filmi atmosferi için çok uygun bir ağaç türü.
Çocuğunu sırtına bağlayarak ameliyata giren doktor.
Kenya'da yarısı yenmiş bir zebra
Titanic'in lüks yemek salonu.
Eyfel Kulesi'nin çelik kirişleri zirveye doğru uzanırken, 1888.
Hiroşima'daki nükleer patlamanın ardından bir insan silueti.
Los Angeles'ı tepeden izleyen "Hollywoodland" yazısı, 1925.
Sidney Opera Evi yapımındaki ilk aşamalar, Avustralya 1973.
New York'ta yükselmeye başlayan Dünya Ticaret Merkezi, 1971.
Berlin Duvarı'nın diğer tarafında kalan akrabalarına göstermek için bebeklerini yukarıya kaldıran çift, 1961.
Alcatraz Operasyonu sırasında çatıdaki Amerika yerlisi.
Özgürlük Heykeli'nin sol kolu 1882 yılının kışı, Paris'te yapım aşamasında.
Empire State Binası'na çarpan B-25'in ardından ortaya çıkan görüntü.
Britanya'nın Almanya tarafından aralıksız bombalanmasının ardından dumanlar altında kalan Londra.
2. Dünya Savaşı sonrasında, Naziler'den her şeyin saklanmasıyla boş kalan National Gallery, Londra.
2. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle Moskova Kızıl Meydan'da atılan zafer fişekleri, 1945.
Londra'da yer alan Tower Bridge'in 19. yüzyılda ortası boşken.
1930'larda kısmen tamamlanmış Rushmore Dağı Anıtı, ABD.
Arkeolog Howard Carter, 1923 yılında mezarı açılan Tutankhamun'un altından lahitini incelerken.
Büyük Buhran sonrasında birçok insana yaşam alanı olan Hooverville, Central Park, New York.
1969 yılında, toprak kaymalarına karşı güçlendirmek amacıyla süren çalışmalar için kurutulan Niagara Şelalesi.
Kral kobra ile piton karşı karşıyaSingapur orman yolunda karşılaşan piton ve kral kobra yılanlarının kavgası kameraya böyle yansıdı.
Kestikleri ağacı kamyonete yükledikten sonra ağacın oyuğuna bakan bir oduncu, ağaç gövdesinin içinde bir köpek mumyası olduğunu fark etti.
Bir ağacın gövdesine sıkışarak hayatını kaybeden köpeğin cesedi, ağacın salgıladığı kimyasallar sayesinde 50 yıl kadar çürümeden kalmayı başardı.
Birleşik Devletler'in Georgia eyaletinde çeşitli ihtiyaçlar için ağaç kesen oduncular, eşine az rastlanır bir keşif gerçekleştirdiler.
Hindistan'da 25 yaşındaki genç adamı yutan dev piton.
9.5 metrelik timsah ve önünde poz veren insanlar.
Pasifik ve Atlantik okyanuslarının buluştuğu yer.
Uçak kanadından sarkan yılan.
Galik Savaşlarda ölmüş bir Romalı kafatası. M.Ö. 1. yüzyıl.
Her yeri saran örümcek ağları.
Buza delik açan adamın 15 dakika sonra karşılaştığı görüntü.
NBA oyuncusu Manute Bol havuzda.
NBA oyuncusu Giannis Antetokounmpo ve röportaj yapan gazetecinin eli.
NBA oyuncusu Giannis Antetokounmpo ve röportaj yapan gazetecinin eli.
İsveç'te tertemiz bir su.
Rusya Krasnoyarsk şehrinde kış...
Çürümüş bir domates ve tohumları.