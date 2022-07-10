Yılanlar hakkında ilk kez duyacağınız gerçekler! Öğrenince çok şaşıracaksınız

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Yılanlar dünya üzerinde sadece Antarktika'da yaşamaz. Onun dışında dünyanın her yerinde en az bir yılan türü yaşar.

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Yılanların boyutları oldukça değişkendir. En küçük yılan 10 santimetre uzunluğuyla iplik yılanıdır. En uzun yılan ise boyu 7 metreyi bulabilen dev pitonlardır.



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Dünyada yaklaşık 3 bin 400 yılan türü bulunuyor. Bunların sadece 600'ü zehirli. Zehirli yılan türleri arasında sadece 200 tanesi insanlar için ciddi bir tehdit oluşturuyor.



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Bazı yılanlar çift başlıdır. Hatta birbirleriyle yemek kavgasında bile bulunabilirler.



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Yılanların 112 milyon yıl önce 4 ayaklı sürüngen atalarından geldiklerine inanılıyor. Piton ve boğa yılanlarının hala arka ayaklarının izleri olduğu düşünülüyor.

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Yılanlar ormanlarda, çöllerde, denizlerde ve dağlarda yaşarlar. Himalayalar'da da 4900 metre yükseklikte yılan türüne rastlanmıştır.

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Bir çıngıraklı yılanın kuyruğunun sallanmasına neden olan kaslar dünyanın en hızlı hareket eden kaslarıdır. Saniyede 50 kez kasılır.

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Dünyanın en zehirli yılanlarından biri olan Kara Mamba'nın ısırığı bir insanı 45 dakika içinde öldürür. Panzehiri bulunmadan önce bu yılanın ısırdığı insanın ölüm oranı yüzde 100'dü.

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Birçok yılanın kafalarından daha büyük avları yutmaları için hareketli çeneleri bulunmaktadır.

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Brezilya'da Yılan Adası olarak bilinen, dünyanın en çok yılan nüfüsunu barındıran bir ada bulunuyor. Her 1 metrekarede 11 yılan olduğu tahmin ediliyor.

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Güney Amerika'nın tropikal yağmur ormanlarının yerlisi olan yeşil anaconda dünyadaki en ağır ve en büyük yılan olarak kabul edilir. Bildirildiğine göre 227 kilogram ağırlığı geçebilir ve neredeyse 9 metre uzunluğa ulaşabilir.

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Pitonlar ve bazı Boa yılanları, sıcakkanlı avlarını görmeye yarayan burunlarının üzerinde kızıl ötesine duyarlı alıcılara sahiptirler.

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Zehirli yılanlar her yıl dünyada yaklaşık 90.000 insanı öldürür. Ancak, en ölümcül hayvanlar olmaktan çok uzaktırlar. Örneğin sivrisinekler yılda 1 milyondan fazla insanı öldürür.

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Güneydoğu Asya'ya özgü 'uçan yılanlar' olarak bilinen bir yılan türü 100 metreye kadar mesafelerde ağaçtan ağaca süzülebilme yeteneğine sahiptir.

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Yılanların göz kapakları olmaz. Bunun yerine, onlar brille denilen, şeffaf, disk şeklinde cilt veya koruma için gözleri kaplayan bir tabakaya sahiptirler.

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Yuttuğu cisim yüzünden hareket edemeyen yılanı kurtarma operasyonu anbean görüntülendi.

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Avustralya'da bir kadın ve arkadaşı, bahçede gördükleri yılanın midesindeki koca şişliği anlamlandıramadı ve onu kurtarmak için yaklaşık 20 dakika boyunca masaj yaptı.

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Sonunda tenis topunu çıkararak yılanı kurtarmayı başaran kadının yılanı kurtarma çabaları cep telefonu ile kaydedilen görüntülere yansıdı.

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İşte o kareler...

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