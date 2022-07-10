Yılanlar hakkında ilk kez duyacağınız gerçekler! Öğrenince çok şaşıracaksınız

Yılanlar dünya üzerinde sadece Antarktika'da yaşamaz. Onun dışında dünyanın her yerinde en az bir yılan türü yaşar.
Yılanların boyutları oldukça değişkendir. En küçük yılan 10 santimetre uzunluğuyla iplik yılanıdır. En uzun yılan ise boyu 7 metreyi bulabilen dev pitonlardır.
Dünyada yaklaşık 3 bin 400 yılan türü bulunuyor. Bunların sadece 600'ü zehirli. Zehirli yılan türleri arasında sadece 200 tanesi insanlar için ciddi bir tehdit oluşturuyor.
Yılanların 112 milyon yıl önce 4 ayaklı sürüngen atalarından geldiklerine inanılıyor. Piton ve boğa yılanlarının hala arka ayaklarının izleri olduğu düşünülüyor.
Yılanlar ormanlarda, çöllerde, denizlerde ve dağlarda yaşarlar. Himalayalar'da da 4900 metre yükseklikte yılan türüne rastlanmıştır.
Bir çıngıraklı yılanın kuyruğunun sallanmasına neden olan kaslar dünyanın en hızlı hareket eden kaslarıdır. Saniyede 50 kez kasılır.
Dünyanın en zehirli yılanlarından biri olan Kara Mamba'nın ısırığı bir insanı 45 dakika içinde öldürür. Panzehiri bulunmadan önce bu yılanın ısırdığı insanın ölüm oranı yüzde 100'dü.
Brezilya'da Yılan Adası olarak bilinen, dünyanın en çok yılan nüfüsunu barındıran bir ada bulunuyor. Her 1 metrekarede 11 yılan olduğu tahmin ediliyor.
Güney Amerika'nın tropikal yağmur ormanlarının yerlisi olan yeşil anaconda dünyadaki en ağır ve en büyük yılan olarak kabul edilir. Bildirildiğine göre 227 kilogram ağırlığı geçebilir ve neredeyse 9 metre uzunluğa ulaşabilir.
Pitonlar ve bazı Boa yılanları, sıcakkanlı avlarını görmeye yarayan burunlarının üzerinde kızıl ötesine duyarlı alıcılara sahiptirler.
Zehirli yılanlar her yıl dünyada yaklaşık 90.000 insanı öldürür. Ancak, en ölümcül hayvanlar olmaktan çok uzaktırlar. Örneğin sivrisinekler yılda 1 milyondan fazla insanı öldürür.
Güneydoğu Asya'ya özgü 'uçan yılanlar' olarak bilinen bir yılan türü 100 metreye kadar mesafelerde ağaçtan ağaca süzülebilme yeteneğine sahiptir.
Yılanların göz kapakları olmaz. Bunun yerine, onlar brille denilen, şeffaf, disk şeklinde cilt veya koruma için gözleri kaplayan bir tabakaya sahiptirler.
Avustralya'da bir kadın ve arkadaşı, bahçede gördükleri yılanın midesindeki koca şişliği anlamlandıramadı ve onu kurtarmak için yaklaşık 20 dakika boyunca masaj yaptı.
Sonunda tenis topunu çıkararak yılanı kurtarmayı başaran kadının yılanı kurtarma çabaları cep telefonu ile kaydedilen görüntülere yansıdı.