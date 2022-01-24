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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 10:32

Yılan zehrinin insan kanına etkisi! Gözlerinize inanamayacaksınız...

Kobra yılanının zehri üzerinden yapılan test görenleri şaşkına çevirdi. Yılan zehrini insan kanına karıştırınca oluşan reaksiyon görenleri hayrete düşürdü. Yılan zehrinin insan üzerindeki etkisinin adeta ne boyutta olduğunu gösteren deney büyük ilgi uyandırdı.

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