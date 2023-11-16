Yılan ile timsah arasındaki ölümcül savaş görüntülendi! Mücadelenin galibi bakın kim oldu?

1 / 41

Pazar günü İsa Dağı yakınlarındaki Moondarra Gölü'nü ziyaret edenler tarafından görüntülenen savaş, piton olduğu sanılan yılanın zaferi ile sona erdi.



2 / 41

Suyun içinde yakaladığı timsahı boğan yılan, daha sonra avını karaya sürükleyip sadece 15 dakika içinde yedi.

3 / 41

İki sürüngen arasındaki ölümcül savaşı görüntüleyen Tiffany Corlis, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Timsah ile yılanın suyun içinde mücadele ettiğini gördüm. Timsah, kafasını suyun üzerinde tutmaya çalışıyordu. Hareket etmesini engellemek için timsahın dolanan yılan, boğduğu avını karaya çıkardı ve kafasından başlayarak 15 dakika içinde yuttu" dedi.

4 / 41

Bir diğer görgü tanığı Alyce Rosenthal da yılan ile timsah arasındaki mücadelenin yaklaşık beş saat sürdüğünü söyledi.

5 / 41

Rosenthal, avını yedikten sonra dinlenmeye çekilen yılanın içindeki timsahın şeklinin çok net görüldüğünü sözlerine ekledi.

6 / 41

Pitonlar, boğarak öldürdükleri avlarını bütün olarak yiyor. Birçok yılan türü, esnek çeneleri sayesinde kendilerinden büyük avlarını da bütün olarak yutabiliyor.

7 / 41

Dünyanın en tehlikeli yılanlarına ev sahipliği yapan Queensland'da tuzlu su timsahları da yaşıyor.

8 / 41



9 / 41



10 / 41



11 / 41



12 / 41



13 / 41



14 / 41



15 / 41

Başka yılan sandı, kendini yedi Hognose türü olarak bilinen yılan kendi kuyruğunu başka yılan sanarak yemeye başladı.

16 / 41

Karnı acıkan Reggie adındaki bir yılan kendi kuyruğunu başka bir yılan sanıp ısırdı.

17 / 41

Ancak zavallı yılan hatasını fark edince her şey için çok geç kalmıştı.

18 / 41

Çünkü yılan kuyruğunu çenesinden kurtaramayarak kendini yemeye başladı.

19 / 41

Hognose yılanı olarak bilinen bu tür oldukça pahalı!

20 / 41

Albino olduğu için nadir bulunan yılan yaklaşık 400 sterlinden alıcı buluyor.

21 / 41



22 / 41



23 / 41



24 / 41



25 / 41



26 / 41



27 / 41



28 / 41



29 / 41



30 / 41



31 / 41



32 / 41



33 / 41



34 / 41



35 / 41



36 / 41



37 / 41



38 / 41



39 / 41



40 / 41

