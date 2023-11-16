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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 10:27

Yılan ile timsah arasındaki ölümcül savaş görüntülendi! Mücadelenin galibi bakın kim oldu?

Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Queensland eyaletinde üç metre uzunluğundaki bir yılan ile bir timsah arasındaki ölüm kalım savaşı, görenleri dehşete düşürdü

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