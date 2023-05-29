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TREND
Eklenme tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 11:13

Yepyeni bir çağ başlatmıştı! İstanbul'un fethi ve ilk kez duyacağınız gizemleri

Dünyanın en kalabalık metropollerinden biri olan İstanbul'un fethi, Bizans İmparatorluğu'nun çöküşü olmuş ve yepyeni bir çağ başlatmıştı. Peki, bu fethin detaylarını ve ilginç özelliklerini öğrenmeye hazır mıyız?

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