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TREND
Eklenme tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 17:41

Yeni, resimli, anlamlı, Ayetli en güzel cuma mesajları

Müslümanlar, bir cuma gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Müslümanlar için çok kıymetli olan bu özel günde yakınlarına 'hayırlı cumalar' dileklerini sunmak isteyenler için Dualı, Ayetli ve Hadisli cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte cumanızı güzelleştirecek en güzel Ayetli ve Hadisli cuma mesajları ile Resimli ve yazılı çok güzel cuma mesajları...

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