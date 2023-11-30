Yeni, resimli, anlamlı, Ayetli en güzel cuma mesajları

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"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür..." (M1976 Müslim, Cum'a, 17) Cumamız mübarek olsun!



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Şüphesiz benim namazım, ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir. (En'âm, 6/162) Hayırlı Nurlu Cumalar.



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Sizi bütün sıkıntılardan ancak Allah kurtarır " (Enam 64) En kalbi muhabbetlerimle Hayırlı Cumalar



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Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.



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Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Ra'd,13/28. Hayırlı Cumalar.



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Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) Hayırlı cumalar.



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"İnanan ve salih amel işleyenler için, mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır."(Ra'd 29) Hayırlı cumalar.



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Pek yakında Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın. (Duhâ suresi 5.ayet) Cuma günümüzün hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

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Allah iyilik edenleri sever. (Âl-i İmrân, 3/134) Hayırlı Cumalar

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Umutsuz olma! Olmaz deme. Umutları var eden, sebepleri yaratan, olmazları olduran ALLAH var. O varsa her şey var. Hayırlı Cumalar...



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Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.



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Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

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-Ya Rabbim.. Kaderimde muhtaç olma varsa.! O muhtaçlığım Sana olsun , Beni Senden başkasına muhtaç ettirme... Amin.. Hayırlı Nurlu Cuma'lar