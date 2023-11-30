Yeni, resimli, anlamlı, Ayetli en güzel cuma mesajları

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür..." (M1976 Müslim, Cum'a, 17) Cumamız mübarek olsun!
Şüphesiz benim namazım, ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir. (En'âm, 6/162) Hayırlı Nurlu Cumalar.
Sizi bütün sıkıntılardan ancak Allah kurtarır " (Enam 64) En kalbi muhabbetlerimle Hayırlı Cumalar
Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.
Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) Hayırlı cumalar.
"İnanan ve salih amel işleyenler için, mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır."(Ra'd 29) Hayırlı cumalar.
Pek yakında Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın. (Duhâ suresi 5.ayet) Cuma günümüzün hayrı ve bereketi üzerimize olsun.
Umutsuz olma! Olmaz deme. Umutları var eden, sebepleri yaratan, olmazları olduran ALLAH var. O varsa her şey var. Hayırlı Cumalar...
Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.
Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!
-Ya Rabbim.. Kaderimde muhtaç olma varsa.! O muhtaçlığım Sana olsun , Beni Senden başkasına muhtaç ettirme... Amin.. Hayırlı Nurlu Cuma'lar