Yemek yedikten sonra sakın bunları yapmayın!

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SİGARA İÇMEK Kuşkusuz listenin en zararlısı sigaradır. Malesef ki sigara tüketicileri yemek yedikten hemen sonra sigaraya yöneliyor. Ancak burada bilmedikleri nokta yemeğin hemen ardından içilen 1 tane sigaranın 10 tane sigaraya eşdeğer olduğudur.

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İlerleyen süreçte kanser hastalıklarının önüne geçmek için sigara içmek için en az 1 saat beklenilmesi öneriliyor.



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SU İÇMEK Yemekten sonra su içmek de özellikle aşırı tuzlu veya ekşi besinler tüketildiğinde artışa geçiyor. Ancak su normal şartlarda sağlığa inanılmaz faydalı olsa da yemek sonrası durum değişiyor.

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Yemek yendikten hemen sonra içildiğinde midedeki basıncın artmasına ve midedeki besinlerin emilmeden bağırsağa geçmesine sebep oluyor. Ayrıca su içmek mide suyunu seyrelterek midenin güçsüzleşmesine sebep olabiliyor.

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ÇAY VE KAHVE İÇMEK

Hemen herkesin sıklıkla yaptığı hatalı davranışlardan biri de yemek yedikten hemen sonra çay ve kahve içmek oluyor. Özellikle Türk toplumunda oldukça önemli bir kültür ve alışkanlık olan çay vazgeçilmez bir noktada. Uzmanlara göre yemekten en az 2-3 saat sonra çay ve kahve tüketmek gerekiyor.

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Aksi taktirde içilen çay ve kahve vücudun demir almasına engel oluyor ve hemoglobin üretimini durduruyor. Yemeklerden sonra çay ve kahve içmek aynı zamanda kansızlığa neden olan en büyük etkenlerden de biri.

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MEYVE YEMEK

Yemekten sonra meyve yemek de faydalı sanılarak uygulanan ancak faydadan çok zararı olan bir alışkanlıktır. Yemeğin hemen ardından yenen meyve mideyi hava ile doldurarak şişkinlik oluşturuyor.

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Bu durumda midede hazımsızlığa yol açacağından kişinin rahatsız olmasına sebep oluyor. Meyve mümkünse yemeğin hemen arkasından değil de en az 2-3 saat sonrasında tüketilmelidir.

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DUŞ ALMAK Yemek yedikten hemen sonra duş almak vücut sağlığımız için pek de iyi bir hareket değildir. Banyo yaparken sıcak suyun etkisiyle el, bacak ve vücuttaki kan akışı hızlandığından, mide çevresindeki kan akışı yavaşlar.

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Kan akışının yavaşlaması ise hazımsız problemine neden olur. Bu yüzden yemekten hemen sonra duş almak uzmanlar tarafından önerilmez.

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YÜRÜMEK VE UYUMAK

İnsanların çoğu yemeği biraz fazla kaçırınca rahatlamak için çareyi hemen yürüyüşte bulur. Yemekten hemen sonra yürümenin sağlığa faydalı olacağına inanır. Ancak uzmanlar bunun yanlış bir düşünce olduğunu, en az bir saat sonra yürüyüşe çıkmak gerektiğini söylüyor. Yemekten sonra hemen yürüyüşe çıktığınızda, aldığınız besinler emilmez.

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Aynı şekilde yemekten sonra hemen uyumak da, sindirim sorunlarına ve dolayısıyla gastrite sebep olur. Bu yüzden uyumadan en az 2 saat önce yeme içmeyi bitirmek gerekiyor.