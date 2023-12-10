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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 10:42

Yaz şehri kar yağışıyla beyaza büründü... Toroslar'da kartpostallık görüntüler oluştu

Beyaza bürünen Toroslar'da kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı aileler çocukları ile gelip kartopu oynarken, bazı çiftler de fotoğraf çektirdi

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