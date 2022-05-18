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TREND
Eklenme tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 17:13

Yavrusu için kendini feda etti! Vahşi doğanın acımasız yüzü

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