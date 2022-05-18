Yavrusu için kendini feda etti! Vahşi doğanın acımasız yüzü

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Vahşi yaşam fotoğrafçısı Rian Van Schalkwyk'ın Afrika ülkesi Namibya'da çektiği görüntüler, bir annenin yavrusunu kurtarmak için her türlü eziyete katlanabileceğini gösterdi.

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Fotoğrafçı, Windhoek'te yavrusuyla gezen su aygırının öfkeli fille mücadelesini görüntüledi

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Schalkwyk, "Anne ve yavrusu sudan çıkar çıkmaz bir fil belirdi ve ikisinin üzerine doğru yürüdü.

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Anne kendisini feda ederek filin altında ezilmeye razı geldi. Böylece yavruya kaçması için zaman kazandırmış oldu" dedi.

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Fotoğrafçı Schalkwyk, anne su aygırının filin hışmından kurtulduğunu ve canını kurtardığını söyledi.

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Botsvana`nın Okavango deltasında bir anne aslan yolunun üstündeki gölden yavrularıyla birlikte geçecekti. Ama göldeki timsah yavrular için tehlike oluşturuyordu.

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Anne aslan nehirdeki tehlikenin farkına vardı. Önce yavrularını gölden uzaklaştırdı. Sonra timsaha yaklaştı.

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Yavrularını koruyan anneler, kendilerini koruyan canlılar... Doğanın kanunu yine iş başında; güçlü olan kazanır.

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Bir anda timsahın üzerine atlayan anne aslan göldeki timsahı dakikalar içinde öldürdü.

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Anne aslan timsahı öldürdükten sonra adeta "kimse benim yavrularıma saldıramaz" der gibi etrafa baktı

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O anın tanığı olan fotoğrafçılar, annenin yavrularını tehlikeye atmamak için kendi hayatını tehlikeye attığı ve timsaha cesurca saldırdığını söyledi.

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yavrularını koruyan anneler, kendilerini koruyan canlılar... Doğanın kanunu yine iş başında; güçlü olan kazanır.

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