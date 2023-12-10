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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 16:48

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in eski hali görenleri şaşırttı! Estetiğim yok diyordu ama...

İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Star TV'de yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşayan Pınar Deniz şimdilerde Yargı'da başrol karakteri Ceylin performansı ile fırtınalar estiriyor. Güzelliği ile de sık sık gündeme gelen oyuncu estetiği olmadığını söylese de eski fotoğrafları ele veriyor...

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