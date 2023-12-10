Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in eski hali görenleri şaşırttı! Estetiğim yok diyordu ama...

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Deniz, Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak 4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da doğdu. 2 yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun oldu.