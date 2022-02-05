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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 5 Şubat 2022 Cumartesi 10:15

Yaralı antilop ile aslan burun buruna geldi! Ölümcül karşılaşma

Aslan ile antilop arasında gerçekleşen avlanma olayı, kameraya yansıdı. Aslan yaralı antilopa saldırmak için en uygun zamanı bekledi.

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