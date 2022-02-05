Yaralı antilop ile aslan burun buruna geldi! Ölümcül karşılaşma

Aslan, antilobu yakalamak için büyük bir hamle yaptı.
O andan itiberen 60 saniye süren ölüm kalım savaşı an be an kameralar yansıdı.
Kenya Masai Mara'da leopar avına böyle yanaştı.
Adım adım takip ettiği öküz başlı antilop sürüsüne saldırdı.
İşini sağlama alan leopar günün sonunda eli boş dönmekten kurtuldu.
Güney Afrika'da meydana gelen olayda bu defa avcı av oldu.
Yavrusuyla birlikte dinlenen su aygırının sürpriz bir ziyaretçisi vardı.
Pusuda bekleyen timsahı fark eden anne, timsahtan önce davrandı ve annelik güdüleriyle düşmanına saldırdı.
Zambia'nın Güney Luangwa Ulusal Park'ında yaşananlar herkesi hayrete düşürdü. 6 yaşındaki aç erkek aslan, dişi bir bufaloya saldırdı.
Birbirlerine ölümcül darbeler vuran iki hayvanın vücudunda tabiri caizse kanamayan yer kalmadı.
Keskin boynuzlarını aslanın yüzüne ve dişlerine rast getiren bufalo, aslanı öldürmeyi başardı.
Bu görüntüleri Matt Armstrong Ford kaydetti.