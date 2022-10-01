  • $18,5039
  • 18,1433
  • 988.219
  • 3179.99

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 1 Ekim 2022 Cumartesi 15:42

Yaralı antilobun ölüm yürüyüşü! Vahşi doğada eşine az rastlanan görüntü

Güney Afrika, Kgalagadi Transfrontier Parkı'nda, yaralı bir antilobun, sakince aslana yaklaşıp kendini yem etmesi şaşkınlık yarattı. Vahşi yaşam fotoğrafçısı Johan de Wet, Güney Afrika'da bulunan vahşi hayvanları koruma alanı Kgalagadi Transfrontie Parkı'nda, yürek burkan bir manzaraya şahit oldu.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.