Yaralı antilobun ölüm yürüyüşü! Vahşi doğada eşine az rastlanan görüntü

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Güney Afrika, Kgalagadi Transfrontier Parkı'nda çekilen fotoğrafta bir antilobun ağacın gölgesinde dinlenen aslana sakince yaklaştığı görülüyor.

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Tabiri caiz ise kendisini yemesi için aslana izin verdi.

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Fotoğrafçi Wet, antilobun ayağından yaralandığını ve zaten hayatta kalmasının pek mümkün olmadığını bu sebeple aslanın önüne çıktığını söyledi.

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55 yaşındaki usta fotoğrafçı, bu teorisini dile getiriyor olsa da hayvanların böyle bir kararı verebilecek kapasiteye sahip olup olmadıklarından da emin değil.

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7 yıldır yaban hayatı fotoğraflarını çeken Wet, diziyi yakalamak için zamanının sadece "saf şans" olduğunu söyledi.

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Güney Afrika'da öldürdüğü antilop yüzünden başı belaya giren olan aslanın o anları böyle kaydedildi.

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12 sırtlanla yemeğini paylaşmak istemeyen aslan, mücadele etmek istese de zor zamanlar yaşadı.

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Yardıma gelen 2 aslanla dağılan sırtlanlar istediklerini alamadan uzaklaştılar.

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İşte vahşi doğadan kan donduran şaşırtıcı kareler.... 1 yıl suda beklemiş geyik kafası.

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Yavru file darbeyi indiren buffalo.

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Çıngıraklı yılanı öldüren kaplumbağa.

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Güney Afrika'da bir doğa rezervinde üç aslanla karşılaşan bal porsuklarının cesareti görenleri hayrete düşürdü.

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Kaçmak yerine, aslanlara kafa tutan porsukları çevredikler tarafından işte böyle kaydedildi.

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Kayaların arasında sıkışıp ölen bir geyik.

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ABD'de bir kuş, 20 dakika boyunca yakaladığı kurbağayı yemek için uğraştı.

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Bu fotoğraflar amatör fotoğrafçı Sherri Hendricks tarafından çekildi.

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Tam av olacakken pes etmeyip avcı olan yılan.

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Bu fotoğraflar Kenya'da 52 yaşındaki fotoğrafçı Jeffrey Wu tarafından çekildi.

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Aç leopar ceylanı tam 2 dakika içinde yakalayıp öldürdü. O anlar kameraya işte böyle yansıdı.

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Bu görüntüler Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda çekildi.

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Aç leoparın tutmayan taktiği kameralara işte böyle yansıdı.

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Peşinde koştuğu kirpi kendini savunmaya geçince ona yaklaşamayan leopar uzun çabalar sonuç vermeyince çareyi pes etmekte buldu.

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Hamile leopar, yaban domuzunu yakalamak için adeta şov yaptı.

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130 kiloluk leoparın akşam yemeğini yakaladığı o anlar 29 yaşındaki kamop görevlisi Peter Thompson tarafından Kenya'da çekildi.

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