Yaralı antilobun ölüm yürüyüşü! Vahşi doğada eşine az rastlanan görüntü

Güney Afrika, Kgalagadi Transfrontier Parkı'nda çekilen fotoğrafta bir antilobun ağacın gölgesinde dinlenen aslana sakince yaklaştığı görülüyor.
Tabiri caiz ise kendisini yemesi için aslana izin verdi.
Fotoğrafçi Wet, antilobun ayağından yaralandığını ve zaten hayatta kalmasının pek mümkün olmadığını bu sebeple aslanın önüne çıktığını söyledi.
55 yaşındaki usta fotoğrafçı, bu teorisini dile getiriyor olsa da hayvanların böyle bir kararı verebilecek kapasiteye sahip olup olmadıklarından da emin değil.
7 yıldır yaban hayatı fotoğraflarını çeken Wet, diziyi yakalamak için zamanının sadece "saf şans" olduğunu söyledi.
Güney Afrika'da öldürdüğü antilop yüzünden başı belaya giren olan aslanın o anları böyle kaydedildi.
12 sırtlanla yemeğini paylaşmak istemeyen aslan, mücadele etmek istese de zor zamanlar yaşadı.
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