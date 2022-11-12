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TREND
Eklenme tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 10:33

Yaptığınız karalamalar kişiliğinizi ele veriyor! İşte anlamları

Bitmek bilmeyen toplantı ya da beklenen bir sınav öncesi hemen hepimiz kağıda karalamalar yapmışızdır. Hiçbir anlam ifade etmediğini düşündüğünüz o çizim ve karalamalar aslında karakterinizi yansıtıyor. İşte yaptığınız çizim ve karalamalara göre karakter analizi...

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