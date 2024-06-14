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TREND
Eklenme tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 21:34

Yaprak Dökümü ile ünlenen oyuncu ters kelepçeyle gözaltına alındı

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinin ilk sıralarında yer alan Yaprak Dökümüm diziyle ünlenen Yusuf Atala gözaltına alındı. On milyonlarca liralık dolandırıcılık operasyonunda ters kelepçe takılarak gözaltına alınan ünlü oyuncu ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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