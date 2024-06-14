Yaprak Dökümü ile ünlenen oyuncu ters kelepçeyle gözaltına alındı

Yaprak Dökümü'ndeki Ahmet karakteriyle ünlenen Yusuf Atala ücretsiz tatil yalanıyla 50 milyon liralık vurgun yapan çeteyle birlikte gözaltına alındı.
Yalova merkezli 5 ilde sözde devre mülk satışıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen suç şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 zanlı adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Yalova Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.
50 MİLYONLUK VURGUNA OPERASYON
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca "devre mülk tatili" adıyla binlerce insanın mağduriyetinin artması üzerine iki yıl önce dosya için tek savcı görevlendirilmişti.
"ÜCRETSİZ TATİL KAZANDINIZ" TUZAĞI KURDULAR
Soruşturma kapsamında, Termal ilçesindeki bir termal otele kısa mesaj ve internetteki paylaşımlardan "Ücretsiz tatil kazandınız" vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi sattıkları ancak çeşitli bahanelerle tatil yapmalarına izin vermedikleri, aidat ödemek istemeyenleri icra ile tehdit ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik operasyon başlatılmıştı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yalova, Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belirlenen adreslere 10 Haziran'da yapılan eş zamanlı baskınlarda, şirketin yöneticileri başta olmak üzere 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.
YUSUF ATALA KİMDİR?
Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Yusuf Atala 4 Ekim 1957 tarihinde dünyaya geldi. Uzaylı Zekiye, Süper Baba, İkinci Bahar, Tatlı Hayat ve Yaprak Dökümü gibi birçok dizide rol almıştır. 1981 Marmara Üniversitesi Basın Yayın Bölümü mezunudur. Kuşdili eğitim merkezinde spikerlik ve sunuculuk diksiyonu üzerine eğitmenlik yapmaktadır. Kendisi gibi oyuncu olan Bükre Atala'nın babasıdır.
HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI
Kefaret
Pis Yedili
Servet Avcısı
Osmanlı Cumhuriyeti
Yaprak Dökümü
Kampüsistan
Hayat Bilgisi
Çocuklar Duymasın