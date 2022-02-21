Yanlış bilinenler gerçekler! İşte gerçeğini öğrendiğinizde şaşıracağınız bilgiler

1 / 118

Çin Seddi Uzaydan Çıplak Gözle Görülebilir.

2 / 118

İnsan ürünü Uzaydan görülebilir en belirgin şey aslında ışıklardır.

3 / 118

Timsah kovalaması durumunda zikzak yaparak kaçmak daha etkilidir.



4 / 118

Timsahlar karada çok nadir avlanırlar.

5 / 118

Ortalama bir timsahın karadaki maksimum hızı saatte 15 km civarındadır.

6 / 118

İnsanlar beyinlerinin sadece %10'unu kullanırlar.

7 / 118

Beyin görüntüleme tekniklerindeki gelişmeler gösteriyor ki, beynimizdeki tüm sinirler çeşitli eylemler sırasında kullanılıyor.

8 / 118

Bir arabanın benzin deposuna gelebilecek bir kurşun arabayı patlatabilir.

9 / 118

Bu sadece filmlerde olur.

10 / 118

Gerçekte kurşun ya kapakta takılır ya da patlama olmadan deler geçer.

11 / 118

Boğalar kırmızı renginden nefret ederler.

12 / 118

Boğaları sinirlendiren şey aslında matadorların hareketleridir.

13 / 118

Yıldırım iki kere aynı yere düşmez.

14 / 118

Yıldırım çok defa aynı yerlere defalarca düşer.

15 / 118

Bu yerler genelde yüksek binalar ya da ağaçlardır.

16 / 118

Cam katı bir maddedir.

17 / 118

Cam şekilsiz bir maddedir.

18 / 118

Bu demektir ki cam çok yavaş bir şekilde akmaktadır.

19 / 118

Bu yüzden eski cam pencerelerinin alt tarafları daha kalındır.

20 / 118

Bozuk paraların aerodinamiği bu teoriyi çürütmeye yeter.

21 / 118

Dünya'daki bütün insanlar zıplarsa deprem olur.

22 / 118

Deprem için daha fazla enerjinin ortaya çıkması gerekmektedir.

23 / 118

Televizyonu yakından seyretmek gözleri bozar.

24 / 118

Yanlış. Renkli televizyonun piyasaya ilk çıktığı yıllarda dile getirilen ve dayanağı olmayan bir iddiadır.

25 / 118

Kendimizi kötü hissettiğimizde C vitamini alırsak hastalanmayız.

26 / 118

Yanlış. Yapılan pek çok araştırma gösteriyor ki, virüs bünyenize girdiyse C vitamini alsanız dahi soğuk algınlığına yakalanabilirsiniz.

27 / 118

Akaryakıt istasyonlarında cep telefonu kullanmak tehlikedir.

28 / 118

Yanlış. Bugüne kadar tek bir akaryakıt istasyonunda bile cep telefonundan kaynaklanan bir patlama veya alev alma vakası yaşanmamıştır.

29 / 118

"Sushi", Japonca "çiğ balık" demektir.

30 / 118

Yanlış. Sushi, Japonca'da "ekşi pirinç" anlamına gelir.

31 / 118

Devekuşları bir şeyden korktuğunda başlarını kuma gömer.

32 / 118

Yanlış. Aslında yumurtalarını gömmek için toprağı kazarlar. Yumurtaları sık sık kontrol ettikleri için kafaları hep aşağıdadır.

33 / 118

Akıllı telefonları gece şarjda bırakmak piline zarar verir.

34 / 118

Yanlış. Akıllı telefonlar pil dolduğunda elektrik akımını keserler.

35 / 118

Atmosfere giren her meteor sürtünmeden ötürü ateş topuna dönüşür.

36 / 118

Yanlış. Dünyaya düşen bazı meteorların üzerlerinde hala buz tabakası olduğu bilinmektedir.

37 / 118

Soğuk algınlığınız ilerlediğinde antibiyotik almak işe yarar.

38 / 118

Yanlış. Soğuk algınlığının sebebi virüslerdir ve antibiyotik virüslere hiçbir şey yapamaz.

39 / 118

Karasineklerin ömrü 24 saattir.

40 / 118

Yanlış. Karasineklerin ömrü yaklaşık 1 aydır.

41 / 118

Güneş sisteminde 9 gezegen vardır.

42 / 118

Yanlış. Güneş sisteminde 8 gezegen vardır. Plüton, gezegen olma özelliklerine sahip olmadığı için 2006'dan bu yana gezegen sayılmıyor.

43 / 118

Tavşanlar havuca bayılır.

44 / 118

Yanlış. Bu sadece çizgi filmlerde böyledir. Tavşanlar aslında yeşillik yemeyi sever.

45 / 118

Sezar salatasının adı ünlü Romalı komutan Jül Sezar'dan gelir.

46 / 118

Yanlış. Sezar salatasını Sezar Kardini adında bir İtalyan-Amerikan aşçı 1924 yılında icat etti.

47 / 118

Japon balıklarının hafızası 3 saniyedir.

48 / 118

Yanlış. Bilim insanları japon balıklarının hafızasının 1 ay olduğunu tahmin ediyor.

49 / 118

Gemilerin acil durumda gönderdiği S.O.S; "Save Our Ship"in baş harfleridir. Yani "Gemimizi Kurtarın".

50 / 118

Yanlış. Bu harflerin açılımı yoktur. Mors alfabesinde üç çizgi, üç nokta ve üç çizginin karşılığıdır.

51 / 118

Artık Yahoo sitesini kullanan kalmadı.

52 / 118

Yanlış. Yahoo hala dünyanın en çok ziyaret edilen dördüncü internet sitesi. İlk üçte ise Google, Facebook ve Youtube var.



53 / 118

İLGİNÇ BİLGİLER

Ortalama bir kurşun kalem yaklaşık 56 kilometre uzunluğunda çizgi çizebilir.

54 / 118

Gezegenimizde insanoğlunu ortalama ömrü 80 yıl. Güneş sistemimizdeki diğer gezegenler için benzer bir süreyi söylemek hayli güç.

Merkür Güneş'in gezegene değdiği tarafında 427 Celsius derece, diğer tarafında ise eksi 179 derece sıcaklığa ev sahipliği yapıyor. Yani bir insan en iyi ihtimal ile bu gezegende 2 dakika hayatta kalabilir.

Mars için de benzer bir senaryo geçerli. Bir insan Mars'ta nefesini tutabildiği süre boyunca yaşayabilir. Diğer gezegenler için maksimum hayatta kalma süresi 1 saniye.

55 / 118

İNSAN ÖLÜMÜNE EN ÇOK SEBEP OLAN HAYVAN HANGİSİDİR?

Bu sorunun cevabı açık ara sivrisinek...Şu ana kadar ölmüş olan insanların yarısı dişi sivrisinekler tarafından öldürüldü. Günümüzde bile her 12 saniyede bir kişi sivrisineklerden kaynaklanan sebeplerle hayatını kaybediyor.

56 / 118

Bazı internet siteleri (genellikle büyük ve eski siteler) www(sayı) formatını kullanıyorlar.

Bu yöntem sunuculara gelen kullanıcı sayısının çokluğunda yük dengeleme tekniği olarak kullanılıyor

57 / 118

OKYANUSLARDA KAÇ TON ALTIN BULUNUYOR?

Okyanuslar yaklaşık 20 milyon ton altın bulundurmaktadır.

58 / 118

Son dönemde bir hayli popüler hale gelen emoji'ler; 1998-1999 yıllarında Japonya'da, dünyanın ilk mobil internet sistemi NTT DoCoMo'nun i-mode mobile Internet platformunda çalışan ekibin bir üyesi olan Shigetaka Kurita tarafından ortaya çıkarıldı.

59 / 118

1 GÜN KAÇ SAAT, KAÇ DAKİKA, KAÇ SANİYEDİR?

Bir gün tam olarak 23 saat 56 dakika 4.004 saniyedir

60 / 118

TOMOBİLLERİN KORNALARI GENELLİKLE HANGİ NOTADA ÇALAR?

Otomobillerin çoğunun kornası Fa notasından çalmaktadır.

61 / 118

İLK EVCİLLEŞTİRİLEN HAYVAN HANGİSİDİR?

İnsanoğlu tarafından ilk evcilleştirilen hayvan Ren geyikleridir.

62 / 118

DÜNYANIN EN KALABALIK KENTİ HANGİSİDİR?

Dünyanın en kalabalık şehri 37,435,191 nüfusu ile Japonya'nın başkenti Tokyo'dur.

63 / 118

DÜNYANIN EN UZUN TRAFİK SIKIŞIKLIĞI KAÇ GÜN SÜRDÜ?

Dünyada en uzun süren trafik sıkışıklığı 2010 yılında Çin'de meydana gelmiş ve 12 gün sürmüştür.

64 / 118

TARİHİN EN BÜYÜK DENİZ FACİASI HANGİSİDİR?

Alman seyahat gemisi Wilhelm Gustloff, 30 Ocak 1945 günü bir SSCB denizaltısı tarafından batırıldı ve 9 bin 343 kişi hayatını kaybetti.

65 / 118

İSTANBUL BOĞAZI'NIN UZUNLUĞU KAÇ KİLOMETREDİR?

İstanbul Boğazı, Karadeniz ile Marmara Denizi'ni bağlayan 29.9 km uzunluğunda bir su yoludur.

66 / 118

GERİ GERİ YÜRÜYEMEYEN HAYVAN HANGİSİDİR?

Kanguruların bacakları kuyruk sokumundan kalça kemiklerine sabit olduğu için geri geri yürüyemez ve zıplayamazlar.

67 / 118

ASTRONOTLAR NEDEN HEP BEYAZ GİYER?

Astronotların giydiği giysilerin Güneş'ten gelen ve uzay yürüyüşleri sırasında korunma şansının olmadığı ışınımları büyük ölçüde yansıtabilir olması için beyaz renkli olmaları gerekiyor.

68 / 118

EYFEL KULESİ'NİN DİĞER ADI NEDİR?

26 Ocak 1887-31 Mart 1889 tarihleri arasında inşa edilen Paris'in simge yapılarından birisi olan Eyfel Kulesi'nin diğer adı la dame de fer'dir (Demir Lady).

69 / 118

UÇAKLARDA EN ÇOK TÜKETİLEN İÇECEK NEDEN DOMATES SUYU?

Pek çok havayolu şirketinin açıkladığı rakamlara göre hava en çok tüketilen içecek domates suyu. Örneğin Luftansa her yıl yolcularına 1.7 milyon litre domates suyu ikram ediyor. Peki bunun nedeni ne?

70 / 118

Yapılan bilimsel araştırmaya göre, havada nemin az olması, düşük hava basıncı uçakta içtiğimiz şeylerin tadının farklı olmasına neden oluyor. Bu da domates suyu gibi baskın lezzetlerin yolcular tarafından daha fazla tercih edilmesine neden oluyor.

71 / 118

SELFİE'Yİ İLK KULLANAN KİŞİ KİMDİR?

Selfie kavramını pratik olarak ilk kullanan kişi 1839 yılında kendi fotoğrafını çeken Robert Cornelius'dur.

72 / 118

HER GÜN 24 SAAT BOYUNCA SAYI SAYSANIZ 1 TRİLYONA KAÇ GÜNDE ULAŞIRSINIZ?

Günde 24 saat sayı sayan kişinin 1 trilyona ulaşması 32 bin yıl sürer.

73 / 118

KULAĞI DİZİNDE OLAN HAYVAN HANGİSİDİR?

Çekirgenin kulakları dizlerinde bulunmaktadır.

74 / 118

EN AZ TÜRK VATANDAŞININ YAŞADIĞI ÜLKE HANGİSİDİR?

Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Tonga, Tuvalu ve Butan'dan bir tane bile Türk vatandaşı yaşamamaktadır. Nikaragua'da ise15 Türk vatandaşı yaşamaktadır. Almanya 2 milyon ile en çok Türk vatandaşının yaşadığı ülke konumundadır. Not: Söz konusu verinin bulunmadığı ve paylaşılmadığı ülkeler dikkate alınmamıştır.

75 / 118

SAAT YÖNÜNDE DÖNEN TEK GEZEGEN HANGİSİDİR?

Gezegenimiz Dünya'nın da içinde yer aldığı Güneş Sistemi'nde saat yönünde dönen tek gezegen Venüs'tür.

76 / 118

GOOGLE'IN İLK ADINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Bugüne neredeyse hayatımızın her alanında olan internet devi Google'ın ilk adı 'BackRub'dı.

Kurucular Larry Page ve Sergey Brin 15 Eylül 1997 yılında platformun adını Google'a çevirerek resmi kaydını da bu isimle yaptı.

77 / 118

ULUSAL ORKESTRASI ORDUSUNDAN BÜYÜK OLAN ÜLKE HANGİSİDİR?

Vatikan'dan sonra dünyanın en küçük ikinci ülkesi olan Monako Prensliği'nin ulusal orkestrasında görev alan insan sayısı ordusundaki personel sayısından daha fazladır.

78 / 118

SUÇ ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE HANGİSİDİR?

Dünyada nüfusuna oranla en çok suç işlenen yer, Vatikan'dır.

2017'de yapılan nüfus sayımına göre bin kişinin yaşadığı Vatikan'da her yıl 600'den fazla suç işlenmektedir.

79 / 118

Dünyada her yıl en çok film çeken ülke sanılanın aksine ABD değil Nijerya. Ülkedeki film endüstrisine verilen isim ise Nollywood. Ülkede haftada ortalama 50 film çekiliyor.

80 / 118

HANGİ HAYVANIN 3 KALBİ, 9 BEYNİ VARDIR?

Ahtapotların sekiz bacağı olduğu gibi üç tane de kalbi, dokuz adet de beyni var

81 / 118

EN SICAK GEZEGEN HANGİSİ?

Güneş Sistemi'nde yer alan gezegenler arasında en sıcak olanı 450 santigrat ile Venüstür.

82 / 118

MARS'TA YAŞASANIZ KAÇ YAŞINDA OLURDUNUZ?

Eğer Dünya'da 15 yaşındaysanız Mars'ta 8 yaşında olursunuz. Zira 1 Mars yılı 686,9 Dünya gününe eşit.

83 / 118

ZEBRALARIN ÇİZGİLERİ NE İŞE YARIYOR?

Bilim insanları zebraların çizgilerinin ne işe yaradığı sorusuna Charles Darwin zamanından beri, yaklaşık 150 yıldır yanıt arıyor.

İngiltere'nin Bristol Üniversitesi'nde yapılan araştırma zebraların çizgilerinin ölümcül hastalıklar taşıyan at sineklerinin üzerlerine konmasını engellediğine işaret ediyor.

84 / 118

PERİYODİK TABLO'DA YER ALMAYAN TEK HARF HANGİSİDİR?

Periyodik Tablo'da yer almayan tek harf 'J' harfidir.

85 / 118

EN YAVAŞ HAYVAN HANGİSİDİR?

Gezegenimizde yaşayan en yavaş hayvan 3 tırnaklı (üç parmaklı) Sloth'tur.

Amerika kıtasında yaşayan hayvan saatte maksimum 0.0048 KM hıza ulaşabiliyor

86 / 118

UÇAKLARIN ARKASINDAKİ BEYAZ İZLER NEDEN OLUŞUR?

Gökyüzüne baktığınızda uçakların arkalarında bıraktığı beyaz izleri mutlaka görmüşsünüzdür. Bu izlerin oluşmasının sebebi uçak motorlarının sıkıştırdıkları gazları çok yüksek bir sıcaklık ile dışarı püskürtmesidir.

Bu gazlar dışarıya bırakıldığında soğuk hava ile temas ettiğinde yoğunlaşır ve buz kristallerine dönüşür.

87 / 118

UZAYDA AĞLAMAK MÜMKÜN MÜ?

İnsanoğlu tabiki bulunduğu her ortamda ağlayabilir.

Ancak yer çekiminin bulunmadığı uzayda ağlasanız bile göz yaşlarınız gözünüzden süzülemez.

88 / 118

DÜNYA'DA 90 KİLO OLAN BİRİ MARS'TA KAÇ KİLODUR?

Yerçekimi farkı nedeniyle Dünya'da 90 kilo olan biri Mars'ta sadece 35 kilodur.

89 / 118

OKSİJEN NE RENKTİR?

Oksijen gaz halinde kokusuz ve renksizdir. Ancak sıvı ve katı hallerinde ise soluk mavi renk ile görünür.

90 / 118

SIKILDIĞIMIZDA ZAMAN NEDEN YAVAŞ AKAR?

Beynimizde yer alan anıların depolandığı hipokampüste mini 'zaman damgalarını' tetikler, böylece olayların ne zaman gerçekleştiğini biliriz Ancak uyarılmamışsa bu sinyaller bulanıklaşır. Bu da bizim zamanın yavaş aktığını hissetmemize neden olur

91 / 118

BEYNİ BÜYÜK OLANLAR DAHA MI ZEKİ?

İngiliz ve Hollandalı bilim insanları 13 bin 600 kişi üzerinde yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Buna göre, beyni ortalamadan büyük olan kişilerin hafızaları daha kuvvetli, mantık yürütmekte de daha iyiler ancak bu kişilerin daha zeki olduğunu gösteren bir veri bulunmuyor.

92 / 118

Herkesin aynı anda 30 santim yüksekliğe zıplayıp geri indiği düşünülse bile, Dünya'nın yerini 1 hidrojen atomunun büyüklüğünün 100'de 1'i kadar değiştirebiliyoruz, o da çok kısa bir süreliğine, Dünya geri eski yerine neredeyse anında geliyor.

93 / 118

TIRNAK VE SAÇLAR ÖLÜMDEN SONRA NE KADAR SÜRE DAHA UZAR?

Bilinenenin tersine saç ve tırnaklar ölümden sonra hiç uzamazlar. Bu tamamen bir efsanedir. Öldüğümüzde vücudumuz su kaybeder ve derimiz sıkılaşır, bu da saç ve tırnağın uzadığına dair bir göz yanılgısı yaratır.

94 / 118

MARS NASIL KOKAR?

Mars için birçok proje yapıldı ve hala yapılıyor. Bilim insanlarının onlarca yıldır yaptığı aratırmalara göre, Kızıl Gezegen bozulmuş yumurtayı andıran bir kokuya sahip.

95 / 118

DÜNYANIN ETRAFINI DOLAŞAN İLK İNSAN KİMDİR?

Zenci Henry... Ferdinand Macellan dünyanın etrafındaki turunu asla tamamlayamadı. 1521'de Filipinler'de henüz turun yarısındayken öldürüldü. Macellan 1511'de Portekiz'den çıkıp Hint Okyanusu'nu geçerek önce Uzakdoğu'yu ziyaret etti. Zenci Henry'yi 1511'de Malezya'daki bir köle pazarında buldu ve onu geldiği yoldan Lizbon'a götürdü. 1519'da çıkılan dünya turu girişimi de dahil olmak üzere bundan sonraki tüm yolculuklarında Zenci Henry, Macellan'ın yanında gitti. Bu yolculuk diğer yönden, yani Atlas Okyanusu'nu ve Büyük Okyanus'u geçerek gerçekleşti, bu yüzden 1521'de Uzakdoğu'ya vardıklarında Zenci Henry dünyanın etrafını tam olarak dolaşmış olan ilk insan oldu.

96 / 118

YOLCU UÇAĞINA YILDIRIM DÜŞERSE NE OLUR?

Uçuş korkusu olanların her uçağa bindiklerinde akıllarına gelen onlarca felaket senaryosundan biri olan uçağa yıldırım düşmesi sanıldığı kadar korkutucu bir şey değil. Zira uçakların dış gÖvdesi, alüminyum ile kaplanmıştır ve bu uçağın çevresini saran bir yıldırım kalkanı görevi yapmaktadır.

Bu sayede yolcu uçağına yıldırım isabet etse bile bir noktadan diğerine iletilerek uçağa zarar vermeden uçaktan atılmış oldur.

97 / 118

İNSANOĞLUNUN İNŞA ETTİĞİ HANGİ YAPI AY'DAN GÖRÜLEBİLİR?

Çin Seddi'nin "insanoğlunun inşa ettiği ve aydan görülebilen tek yapı" olduğu düşüncesi çok yaygındır ama bu doğru değildir. İnsan eliyle yapılmış hiçbir şey aydan çıplak gözle görülemez.

98 / 118

UZAYDAKİ İLK HAYVAN HANGİSİDİR?

Meyve sineği. Küçücük astronotlar bir miktar tahıl tohumuyla birlikte Amerikan V2 roketine bindirildi ve 1946 Temmuz'unda uzaya fırlatıldılar. Yüksek irtifada patlamanın radyasyon üzerine etkisini test etmeye alışkındılar.

99 / 118

DÜNYA'NIN NE KADARI SUDUR?

Dünya yüzeyinin yüzde 70'i suyla kaplı olabilir ama su, gezegenin kütlesinin 5 binde birinden daha azına tekabül ediyor,yaklaşık olarak yüzde 0.1...

100 / 118

ÇIPLAK GÖZLE KAÇ GALAKSİ GÖRÜLEBİLİR?

Beş bin? İki milyon? On milyar? Hayır, dört tane görebiliriz. Aslında oturduğumuz yerden yalnızca iki tane görebiliriz, bunlardan bir tanesi de içinde bulunduğumuz Samanyolu'dur.

101 / 118

KOBAYLAR NE İÇİN KULLANILIR?

Kobaylar ya da hintdomuzları artık neredeyse hiç deney hayvanı olarak kullanılmıyor ama Perulular bunlardan her yıl yaklaşık 65 milyon adet tüketiyor. .Ayrıca Kolombiya, Bolivya ve Ekvador'da da yeniyor.

102 / 118

EN SON BUZUL ÇAĞI NE ZAMAN SONA ERDİ?

Hâlâ son Buzul Çağı'nın içindeyiz. Coğrafyacılar bir buzul çağını, Dünya'nın tarihinde kutuplarda buz takkeleri bulunan bir dönem olarak tanımlıyor. Mevcut iklimimiz bir 'buzularası' döneme tekabül eder. Bu, 'buzul çağları arasında'olduğumuz anlamına gelmez. Bu ifade, bir buzul çağı içinde, daha yüksek sıcaklıklar yüzünden buzların çekildiği dönemi tanımlamak için kullanılır.

103 / 118

ÜÇ SANİYELİK HAFIZAYA SAHİP OLAN ŞEY NEDİR?

Bu konuda henüz kesin bir sonuca ulaşılmış değil. Ancak yaygın kanının aksine, bir Japon balığının hafızası birkaç saniyelik değil. Yapılan araştırmalar, Japon balığının en az üç aylık bir hafızaya sahip olduğunu ve değişik şekilleri, renkleri ve sesleri ayırt edebildiğini gösterdi.

104 / 118

YAŞAYAN EN BÜYÜK ŞEY NEDİR?

Fil, mavi balina ya da dev sekoya ağacı? Hayır, dünyadaki yaşayan en büyük şey bir mantar. Kesilmiş bir ağaç kütüğünün üzerinde büyüyen bal mantarından (Armillaria ostoyae) şu ana kadar görülen ve Oregon'daki Malheur Ulusal Ormanı'nda bulunan en büyük numune 890 hektarlık bir alan kaplıyor ve yaşı 2000 ila 8000 arasında tahmin ediliyor.

105 / 118

Acı biberin en acı kısmı neresidir?

Acı biberin en acı kısmının çekirdekleri olduğuna dair inancın tersine asıl acı olan kısım, o çekirdeklerin tutunduğu merkezdeki zardır. Bu zar, en fazla kapsaisin içeren kısımdır. Kapsaisin bibere ayırt edici acılığını veren renksiz, kokusuz bileşiktir.

106 / 118

Develer hörgüçlerinde ne depolar?

Develer hörgüçlerinde su değil, yağ depolar; bu yağ da enerji stoku olarak kullanılır. Suyun depolandığı yer vücutlarıdır, özellikle de kan dolaşım sistemleri; bu da onları su kaybından etkin bir biçimde korur.

107 / 118

En yüksek dağ nerede?

Dünya'da değil, Mars'ta... Dev volkan Olympus Dağı (Latincede Olympus Mons) güneş sistemindeki ve bilinen evrendeki en yüksek dağdır. 22 km yüksekliğindeki Olympus Dağı Everest'ten üç kat daha yüksek. 624 km genişliğindeki bu dağ Britanya adalarının bulunduğu alanın tamamını kaplayabilir.

108 / 118

Dünyanın en büyük şehri hangisidir?

Resmi olarak Honolulu... . Hawaii eyaletinde 1907'de çıkarılmış bir yasaya göre Honolulu Şehri ve Honolulu İdari Bölgesi (County) aynı yeri ifade ediyor bu Honolulu şehrinin Büyük Okyanus'ta 2,400 km boyunca uzanan Kuzeybatı Hawaii adalarının kalanını da kapsadığı ve 5,509 km2'yle en büyük yüzölçümüne sahip şehir olduğu anlamına geliyor. Dünyanın en kalabalık şehri ise 12,8 milyonluk nüfusu ve 440 km2lik yüzölçümüyle Mumbai'dir: Km2 başına 29,042 kişi! Eğer bütün anakent alanı dahil edilirse en kalabalık şehir, 13,500 km2 üzerinde yaşayan 35,2 milyon kişiyle Tokyo olur.

109 / 118

Su ne renktir?

Alışıldık cevap suyun rengi olmadığıdır; su "şeffaf" ya da "saydam"dır ve denizin mavi görünmesinin tek sebebi gökyüzünün denizin üzerine yansımasıdır. Ancak bu doğru değil. Su aslında son derece soluk bir tonda olsa da mavidir. Bunu doğada, kardaki derin bir deliğe ya da donmuş bir şelalenin kalın buzlarının içine baktığınızda görebilirsiniz. Çok büyük ve çok derin beyaz bir havuzu suyla doldurup içine baktığınızda, su mavi görünecektir.

110 / 118

Edison'un hangi icadını her gün kullanırız?

Alo kelimesi.Alo kelimesinin ilk yazılı kullanımı, Edison'un "3 ila 6 metre uzaktan duyulabileceği için" telefon görüşmesine "alo"yla başlamak gerektiği önerisini belirttiği 1887 tarihli bir mektubudur.

111 / 118

Ses duvarını aşan ilk icat nedir?

Kırbaç... Kırbaç 7 bin yıl önce Çin'de icat edildi, fakat kırbaç 'şaklaması'nın, kırbacın sapına çarpan derinin sesi olmayıp, mini bir ses duvarı patlaması olduğunun anlaşılması ancak 1927'de yüksek-hızda fotoğrafçılığın icadıyla mümkün oldu.

112 / 118

Yılanları en çok hangi müzik cezbeder?

Onlar için fark etmez. Yılan oynatma numaralarında kobralar flütün görüntüsüne tepki verir, sesine değil. Yılanlar kesinlikle sağır olmamalarına rağmen müziği tam olarak "duymazlar." Yılanların dışarıda bir kulak ya da kulak zarları yoktur fakat çeneleri ve karın kasları sayesinde yerden aldıkları titreşimleri hissedebilirler.

113 / 118

En yüksek bulut nerededir?

Uluslararası Bulut Atlas Ölçeği'ne göre 0'ıncı bulut katmanı en yüksek bulut katmanıdır, bu katman, 12 bin metre yükseklikte bulunabilen incecik bir katmandan oluşan sirrus olarak bilinir.

114 / 118

Yağmur tanesinin şekli nasıldır?

Yağmur taneleri küre şeklindedir, gözyaşı şeklinde değildir.

115 / 118

Yeryüzündeki oksijenin çoğunu üreten şey nedir?

Su yosunları... Su yosunları fotosentezin atık maddesi olarak oksijen açığa çıkarırlar. Çıkardıkları net oksijen miktarı diğer tüm ağaçların ve kara bitkilerinin birlikte çıkardıklarından daha fazladır.

116 / 118

Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan Alman üniformaları neyden yapılmıştı?

Isırgan otu... Birinci Dünya Savaşı sırasında hem Almanya hem de Avusturya'da pamuk kıtlığı vardı. Pamuğun yerini tutabilecek uygun bir madde arayan bilimciler zekice bir çözüm denediler: Çok az miktarlarda pamuğu ısırgan otuyla karıştırdılar; özellikle de kaşındıran ısırganların (Urtica dioica) sert liflerini kullandılar.

117 / 118

GLOBAL İNTERNET KESİLEBİLİR Mİ?

1995 yılında dünya nüfusunun sadece yüzde biri internet kullanıyordu. Bugün ise internet her gün milyarlarca insanı birbirine bağlıyor.

Yaklaşık 4 milyar insanın internete erişimi var ve bu her saniye 10 kullanıcı daha onilne dünyaya adım atıyor. Rakam büyüdükçe internete olan bağımlılığımız da artıyor.

Zira cihazlarımızı birbirine bağlayan sistemin milyonlarca farklı yol izleme şansı var ve tüm bunların aynı anda çevrimdışı olmasının ihtimali oldukça düşük.