Yakaladığı yılan bir anda bileğini kaptı! Ölümden döndü

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Kane yaşadığı acı dolu anları ise şöyle anlattı;

"Yılan bulunduğum şantiyede trafiği engelliyordu, bu yüzden yolun karşısına güvenli bir şekilde geçmesine yardımcı olmak için onu nazikçe aldım. Bileğimi ısırdığında tam serbest bırakmak üzereydim."