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TREND
Eklenme tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 14:49

Yakaladığı yılan bir anda bileğini kaptı! Ölümden döndü

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki ormanda korkunç bir yılan saldırısı gerçekleşti.

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