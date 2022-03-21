Yakaladığı avı unutup bakın ne yaptı? İlk kez böyle görüntülendi

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Ekipmanıyla fotoğraflar çekerken aklına farklı bir fikir geliyor. Yerde yatan bir bufalo var ve aslanın ona geleceğinden emin olduktan sonra makinesini ayarlıyor ve uzak bir bölgeye gittikten sonra elinde uzaktan kumanda ile beklemeye başlıyor. Ama aslan çok aç değil gibi... Yiyeceğe gitmektense fotoğraf makinesine gidiyor ve alıyor.