Yakaladığı avı unutup bakın ne yaptı? İlk kez böyle görüntülendi

Ekipmanıyla fotoğraflar çekerken aklına farklı bir fikir geliyor. Yerde yatan bir bufalo var ve aslanın ona geleceğinden emin olduktan sonra makinesini ayarlıyor ve uzak bir bölgeye gittikten sonra elinde uzaktan kumanda ile beklemeye başlıyor. Ama aslan çok aç değil gibi... Yiyeceğe gitmektense fotoğraf makinesine gidiyor ve alıyor.
Kameraya yaklaşıp, ne olduğunu anlamaya çalışan meraklı dişi aslan, bu görüntüleri ile dikkat çekti. En sonunda kamerayı, nazikçe alarak incelemeye başlayan dişi aslan, yavrusunu taşır gibi zarar vermeden kamerayı alıp onunla oynamaya başladı
Ölü bufalonun yanına yerleştirilen fotoğraf makinesiyle oynayan meraklı aslan, Bir süre sonra sıkılarak makineyi bırakıyor.
Fotoğrafçı Hetherington, kamerada sadece ufak tefek çizikler olduğunu ve bu olayın onu çok şaşırttığını dile getirdi.