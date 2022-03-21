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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 13:57

Yakaladığı avı unutup bakın ne yaptı? İlk kez böyle görüntülendi

Fotoğrafçı Ed Hetherington vahşi yaşamı belgelemek için Zimbabwe ‘ye gidiyor ve başına orada ilginç bir olay geliyor.

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