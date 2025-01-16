Vücudunuza giren kıymık nasıl çıkarılır! Basit ama etkili 10 çözüm

Oksijenli su





Oksijenli su, el veya ayaktaki kıymıklardan kurtulmak için harika bir çözümdür. Aynı zamanda enfeksiyonu ve iltihabı önler.

Nasıl uygulanır?

Oksijenli suya batırılmış pamuğu kıymıklı bölgede tutun ve bant ile sarın. Birkaç saat sonra çıkarın. Dikkatli bir şekilde temiz bir cımbızla kıymığı çıkarın. Ilık suyla durulayın.