Vücudunuza giren kıymık nasıl çıkarılır! Basit ama etkili 10 çözüm

Bant
Kıymığı çıkarmanın en kolay yollarından biri selo bant kullanmaktır. Bu yöntem kıymığın bir parçası kaldığında işe yararken bütün kıymığın olduğu durumda kullanılmaz.
Sirke
Kıymık için çok etkili tedavilerden biri de sirkedir. Sirkenin doğal asidik özelliği kıymığı ciltten dışarı atacaktır.
Karbonat
Cilt derisinin içinde kalan küçük kıymıklar için karbonat çok etkilidir. Karbonat kıymığı yüzeye çıkartıp cımbızla kolayca almanızı sağlayacaktır.
Nasıl uygulanır?
1/4 çay kaşığı karbonat ile biraz suyu karıştırıp yapışkan bir kıvam elde edin. Bu karışımı kıymığın üstüne bandaj gibi uygulayın. 24 saat sonra bandajı çıkartın. Kıymık görünür hale gelecektir, cımbızla çıkartabilirsiniz. Görünür değilse aynı tedaviyi bir kez daha uygulayın. Son olarak ılık suyla durulayın.
Oksijenli su
Oksijenli su, el veya ayaktaki kıymıklardan kurtulmak için harika bir çözümdür. Aynı zamanda enfeksiyonu ve iltihabı önler.
Nasıl uygulanır?
Oksijenli suya batırılmış pamuğu kıymıklı bölgede tutun ve bant ile sarın. Birkaç saat sonra çıkarın. Dikkatli bir şekilde temiz bir cımbızla kıymığı çıkarın. Ilık suyla durulayın.
Nasıl uygulanır?
Bandaja bir tutam epsom tuzu koyun ve etkili bölgeye uygulayın. Bütün gün beklettikten sonra akşam bandajı çıkarın. Yüzeye çıkan kıymığı cımbızla alın. Gerekirse tedaviyi tekrarlayın.