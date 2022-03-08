Vücudunuz hakkında bilmedikleriniz! İşte şaşırtıcı gerçekler

İnsan vücudunda 7.5 cm uzunluğunda bir çivi üretmeye yetecek kadar demir bulunur.
Tüm hücrelerinizde bulunan DNA ipliklerini uç uca ekleyip germek mümkün olsaydı,bu ipliklerin toplam uzunluğu 16 milyon km'yi bulurdu. Bu uzunluk Dünya'dan Pluton'a gidip gelmeye yeterlidir.
Parmak izi gibi dil izi de, her insanın kendine özgüdür.
%30'u sudan oluşmasına rağmen insan kemikleri çelikten daha sağlamdır.
Ağzınızda, dünyadaki insan nüfusundan daha fazla bakteri yaşar.
İnsan beyni uyanıkken küçük bir ampülü yakmaya yetecek kadar elektrik üretir.
Normalde yemeğinizi sindiren enzimler, siz öldükten 3 gün sonra vücudunuzu sindirmeye başlar.
Vücudunuzda yaşayan bakterilerin toplam ağırlığı 1.5 kg'dan fazladır.
İnsan vücudu günde 1 litre mukus üretir.
Kulaklarınız ve burnunuz hayatta olduğunuz sürece büyümeyi asla durdurmaz.
Tek bir adım attığınızda vücudunuzda 200 kas çalışır.
Terin kendisi kokusuzdur. Kokuya sebep olan insan derisinde yaşayan bakterilerdir.
Her birinde ortalama 300 tane olmak üzere, kirpiklerinizde mite adı da verilen toz böcekleri yaşar.
İnsan vücudundaki en güçlü kas çene kasıdır.
Beyin, vücudunuzdaki toplam oksijenin %20'sini tek başına kullanır.