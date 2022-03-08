Vücudunuz hakkında bilmedikleriniz! İşte şaşırtıcı gerçekler

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İnsan vücudunda 7.5 cm uzunluğunda bir çivi üretmeye yetecek kadar demir bulunur.

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Tüm hücrelerinizde bulunan DNA ipliklerini uç uca ekleyip germek mümkün olsaydı,bu ipliklerin toplam uzunluğu 16 milyon km'yi bulurdu. Bu uzunluk Dünya'dan Pluton'a gidip gelmeye yeterlidir.

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Parmak izi gibi dil izi de, her insanın kendine özgüdür.

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%30'u sudan oluşmasına rağmen insan kemikleri çelikten daha sağlamdır.

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Ağzınızda, dünyadaki insan nüfusundan daha fazla bakteri yaşar.

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İnsan beyni uyanıkken küçük bir ampülü yakmaya yetecek kadar elektrik üretir.

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Normalde yemeğinizi sindiren enzimler, siz öldükten 3 gün sonra vücudunuzu sindirmeye başlar.

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Vücudunuzda yaşayan bakterilerin toplam ağırlığı 1.5 kg'dan fazladır.

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İnsan vücudu günde 1 litre mukus üretir.



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Kulaklarınız ve burnunuz hayatta olduğunuz sürece büyümeyi asla durdurmaz.

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Tek bir adım attığınızda vücudunuzda 200 kas çalışır.

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Terin kendisi kokusuzdur. Kokuya sebep olan insan derisinde yaşayan bakterilerdir.

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Her birinde ortalama 300 tane olmak üzere, kirpiklerinizde mite adı da verilen toz böcekleri yaşar.

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İnsan vücudundaki en güçlü kas çene kasıdır.