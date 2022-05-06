Vitrin mankeninin içinde bakın ne varmış? Fenomen baba oğul yine herkesi şaşırttı

Merak edilen ürünlerin kesip içini inceleyen What's Inside ekibi yine ilginç bir deneyde bulundu.

Youtube'da "What's Inside" kanalı ile fenomen baba oğul yine ilginç bir işe imza attı.

Youtube'da "what's inside" kanalı ile fenomen baba oğul yine ilginç bir işe imza attı.

IBM tarafından 1981 yılında üretilen ilk kişisel bilgisayarı inceleyen baba oğul, içinde ne olduğunu merak edince, aleti paramparça ettiler.

Günümüz bilgisayarlarına oranla kıyaslanamayacak kadar ilkel olan bu bilgisayar 90'lı yıllardan alışkın olduğumuz yalnızca 1.44 megabyte saklama alanı sunan floppy disket kullanıyor.

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Buldukları her şeyin 'içini' göstererek YouTube'ta fenomen olan ve son olarak Mercedes'in Almanya'da bulunan müzesine giren baba oğul, bu kez son model Mercdes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti!





Bıçakla önce koltuğun dış kılıfını kesen YouTuber baba daha sonra koltuğun içini işte böyle didik didik etti.