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TREND
Eklenme tarihi: 6 Mayıs 2022 Cuma 10:22

Vitrin mankeninin içinde bakın ne varmış? Fenomen baba oğul yine herkesi şaşırttı

Youtube'un fenomen kanalı What's Inside herkesi şaşırtmaya devam ediyor. YouTube'ta fenomen olan baba oğul çektikleri videolar ile adlarından söz ettirmeyi başarıyor. Birçok insanın merak ettiği nesnelerin içini açan bu ikili vitrin mankeni ve Dünya Kupası'nda oynanan topları kesti.

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