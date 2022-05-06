Vitrin mankeninin içinde bakın ne varmış? Fenomen baba oğul yine herkesi şaşırttı

Merak edilen ürünlerin kesip içini inceleyen What's Inside ekibi yine ilginç bir deneyde bulundu.
DÜNYA KUPASI TOPLARINI KESTİLER
Youtube'da "What's Inside" kanalı ile fenomen baba oğul yine ilginç bir işe imza attı.
Dünya Kupaları'nda kullanılan topları inceleyen baba-oğul "The Bucket List Family" isimli YouTube kanalının sahibi Garret'le birlikte topları paramparça ettiler.
IBM tarafından 1981 yılında üretilen ilk kişisel bilgisayarı inceleyen baba oğul, içinde ne olduğunu merak edince, aleti paramparça ettiler.
Günümüz bilgisayarlarına oranla kıyaslanamayacak kadar ilkel olan bu bilgisayar 90'lı yıllardan alışkın olduğumuz yalnızca 1.44 megabyte saklama alanı sunan floppy disket kullanıyor.
Buldukları her şeyin 'içini' göstererek YouTube'ta fenomen olan ve son olarak Mercedes'in Almanya'da bulunan müzesine giren baba oğul, bu kez son model Mercdes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti!
Bıçakla önce koltuğun dış kılıfını kesen YouTuber baba daha sonra koltuğun içini işte böyle didik didik etti.
Koltuğun sırt kısmından koltuğa yumuşaklık sağlayan pamuk kaplama çıkıyor. Tabii ki babamızın merakı durmak bilmiyor.
Bu koltuklar aynı zamanda sürücüye masaj da yapıyor! Şu an koltuktaki bu masaj sistemini görüyorsunuz.
Koltuktaki ısı ve basınç oranı "Sıcak taş terapisi"nin geleneksel etkisini hissettirecek şekilde omuz, bel ve sırt bölgesi için ayarlanmış.
Babamızın merakı bitmek bilmiyor. Şimdi de sırt kısmının yan köşelerini kesiyor ve koltuğun arka tarafına ulaşmaya çalışıyor.
Ön kısımda bulunan hava keseleri fanlar yardımı ile oturanın sırtına sert baskılar yapıyor ve ısınarak sıcak taş etkisi gösteriyor.
Koltuğun alt kısmında toplam 4 adet fan bulunuyor. YouTuber baba koltuğu kesmeye kaldığı yerden devam ediyor.
Meraklı baba koltuğun sırt kısmına masaj yapan beyin sistemini çıkarıyor. Sistemin alt kısmında ise hava keselerini doldurup boşaltan pompa var.
Daha sonra meraklı baba koltuğun alt kısmında ayrı bir bölme fark ediyor. Peki bu bölmenin içinde ne var dersiniz?