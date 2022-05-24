Vahşi doğanın en acımasız canlıları! İşte korkutucu özellikleri

Sarı akrep
Renginin sarı olması nedeniyle çöl akrebi olarak adlandırılan bu tür ülkemizde ilk kez Adıyaman'da görülmüş.
Dünyada ise genelde kurak yerlerde rastlanılan sarı akrep dünyanın en zehirli akreplerinden biri... Zehri ölümcül olan sarı akrebin zehrinin belirtileri ise yüksek ateş ve felç...
Katil arı
Görünüş olarak bal arılarından tamamen farksız olan bu tür saniyeler içerisinde öldürmesiyle biliniyor.
Hint gergedanı
Tek boynuzlu oluşuyla diğer gergedanlardan ayırt edilebilen bu tür, boynuzları nedeniyle sıklıkla avlanır.
Koni salyangozu
Gündüzleri kumda saklanan, geceleri ise avlanmak için suda gezinen koni salyangozu oldukça zehirli bir tür.
Taş balığı
Tropik sularda kolayca saklanabilen taş balığı zehrini sırt yüzgecindeki dikenlerde taşır.
Dünyanın ikinci en uzun zehirli yılanı olan kara mambanın tek ısırığı bile 100 civarı insanı öldürmeye yetebilir!
Afrika mandası
Savunmacı doğası yüzünden insanlara tehlike oluşturan bu canlı diğer akrabalarına nazaran ehlileştirilememiştir.
Zehirli ok kurbağası
Güzel rengi sizi aldatmasın! Zehirli ok kurbağasına dokunmak bile sizi felç edebilir.
Boyu sadece 2.5 santimetre olmasına rağmen bu canlılar en etkili zehirden bile 250 kat güçlüdür.
Boomslang yılanı, ufak boyuna rağmen oldukça zehirli bir canlı. Isırdığı canlının gözlerinden kan gelir.
Sırtlan
Dış görünüşü köpeğe benzeyen ancak kedi ailesinden gelen sırtlanın Türkiye'deki tek alt grubu çizgili sırtlandır
İyi bir yüzücü olan bu canlıların salyasında tehlikeli bakteriler bulunur. Bu yaratığa dokunmak bile ölmeye yetecek bakteri bulaşmasına sebep olur.
Çeçe sineği
İnsana uyku hastalığını bulaştıran çeçe sineği en fazla 3 ay yaşamasına rağmen oldukça tehlikeli...
Boynuzlu engerek
Burun ucu gergedan boynuzu gibi küçük ve yukarı doğru uzanmasından dolayı bu adı alan boynuzlu engerek, tehlike anında saldırmasıyla meşhur
Brezilya gezgin örümceği
Örümceklerin en zehirlisi olan bu canlının zehri erkeklerde istenmeyen ağrılı bir ereksiyona sebebiyet verir.
Su aygırı
Aslında yıllar içerisinde bilinçsizce avlanması nedeniyle hayvanat bahçelerinde görülebilen su aygırları, vahşi doğası nedeniyle oldukça tehlikelidir.
Sivrisinek
Önemsiz görünen ancak bir insandaki virüsü başkasına aktarmasıyla tehlikeli sayılan sivrisinek yüzünden dünyada yılda 1 milyona yakın insan ölüyor.