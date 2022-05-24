Vahşi doğanın en acımasız canlıları! İşte korkutucu özellikleri

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Sarı akrep Renginin sarı olması nedeniyle çöl akrebi olarak adlandırılan bu tür ülkemizde ilk kez Adıyaman'da görülmüş.

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Dünyada ise genelde kurak yerlerde rastlanılan sarı akrep dünyanın en zehirli akreplerinden biri... Zehri ölümcül olan sarı akrebin zehrinin belirtileri ise yüksek ateş ve felç...

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Katil arı Görünüş olarak bal arılarından tamamen farksız olan bu tür saniyeler içerisinde öldürmesiyle biliniyor.

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Afrika kökenli olan katil arılar iğnelerini 8 defa kullanabilir.

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Hint gergedanı Tek boynuzlu oluşuyla diğer gergedanlardan ayırt edilebilen bu tür, boynuzları nedeniyle sıklıkla avlanır.

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Bu nedenle nesli tükenmek üzere olan canlılar arasındadır.

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Koni salyangozu Gündüzleri kumda saklanan, geceleri ise avlanmak için suda gezinen koni salyangozu oldukça zehirli bir tür.

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Bu canlının azıcık bir zehri bile insanı felç etmeye yeter.

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Taş balığı Tropik sularda kolayca saklanabilen taş balığı zehrini sırt yüzgecindeki dikenlerde taşır.

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Taş balığı, dünyanın en tehlikeli yaratıkları arasında yer alıyor.

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Kara mamba Son derece saldırgan ve zehirli bir yılan türüdür.

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Dünyanın ikinci en uzun zehirli yılanı olan kara mambanın tek ısırığı bile 100 civarı insanı öldürmeye yetebilir!

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Afrika mandası Savunmacı doğası yüzünden insanlara tehlike oluşturan bu canlı diğer akrabalarına nazaran ehlileştirilememiştir.

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Bu nedenle en tehlikeli hayvanlar arasında yer almaktadır.

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Zehirli ok kurbağası Güzel rengi sizi aldatmasın! Zehirli ok kurbağasına dokunmak bile sizi felç edebilir.

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Boyu sadece 2.5 santimetre olmasına rağmen bu canlılar en etkili zehirden bile 250 kat güçlüdür.

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Kutu denizanası Bu canlı, dünyanın en zehirli denizanası olma özelliğini taşır.

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Kutu denizanası, bir insanı 90 dakika gibi bir sürede öldürebilir.

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Boomslang yılanı Boomslang, Felemenkçe dilince ağaç yılanı anlamına gelir.

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Boomslang yılanı, ufak boyuna rağmen oldukça zehirli bir canlı. Isırdığı canlının gözlerinden kan gelir.

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Kurbağa balığı Halk dilinde balon balığı olarak da bilinen bu türün eti bir hayli zehirli...

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Birçok acemi balıkçı, balon balığı yüzünden hayatını kaybeder.

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Sırtlan Dış görünüşü köpeğe benzeyen ancak kedi ailesinden gelen sırtlanın Türkiye'deki tek alt grubu çizgili sırtlandır

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Ne kadar tehlikeli olsa da aslında leş yiyicilerdendir. Avlanma içgüdüsüne sahip değildir.

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Komodo ejderi Dünyanın en büyük kertenkele türü olan komodo ejderinin boyu ortalama 3 metre.

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İyi bir yüzücü olan bu canlıların salyasında tehlikeli bakteriler bulunur. Bu yaratığa dokunmak bile ölmeye yetecek bakteri bulaşmasına sebep olur.

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Çeçe sineği İnsana uyku hastalığını bulaştıran çeçe sineği en fazla 3 ay yaşamasına rağmen oldukça tehlikeli...

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Boynuzlu engerek Burun ucu gergedan boynuzu gibi küçük ve yukarı doğru uzanmasından dolayı bu adı alan boynuzlu engerek, tehlike anında saldırmasıyla meşhur

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Brezilya gezgin örümceği Örümceklerin en zehirlisi olan bu canlının zehri erkeklerde istenmeyen ağrılı bir ereksiyona sebebiyet verir.

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Mavi halkalı ahtapot Kuvvetli zehre sahip olan mavi halkalı ahtapot insanlar için ölümcüldür.

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Su aygırı Aslında yıllar içerisinde bilinçsizce avlanması nedeniyle hayvanat bahçelerinde görülebilen su aygırları, vahşi doğası nedeniyle oldukça tehlikelidir.

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Tuzlu su timsahı Daha çok pusu kurarak hedefine ulaşan tuzlu su timsahı, insan da avlarlar.

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Sivrisinek Önemsiz görünen ancak bir insandaki virüsü başkasına aktarmasıyla tehlikeli sayılan sivrisinek yüzünden dünyada yılda 1 milyona yakın insan ölüyor.

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