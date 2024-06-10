Uzun yolda araba sürecek şoförler dikkat! İşte uyku önleyen yöntemler…

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Uzun yolda araba kullanması gereken şoförler için en büyük tehlikelerden biri, uykularının gelmesi. Zira bu sorun ciddi trafik sorunları ortaya çıkartabilir.

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Öte yandan bu noktada tercih edilecek bazı yöntemler, uyku önleme konusunda yardımcı olabiliyor. Bu nedenle söz konusu yöntemlere şoförlerin dikkat etmeleri öneriliyor.

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ŞOFÖRLER İÇİN UYKU ÖNLEYEBİLEN YÖNTEMLER Uzun yolda araba sürecek şoförler, uyku sorununu bazı yöntemler sayesinde aşabilirler. Ayrıca söz konusu yöntemlerden birkaçı aşağıda yer alıyor.



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Yola çıkmadan önce iyice dinlenilmesi öneriliyor. Bu noktada yola çıkmadan önce birkaç saat uyunabilir.

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Uzun yolda sevilen müziklerin dinlenmesi, uyanık kalma noktasında faydalı olabilir. Ayrıca bilindik şarkılar çalınırsa, birlikte söylemek mümkün olabilir. Bunun sonucunda ise, daha enerjik bir araba yolcuğu yapılabilir.

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Kafein uyku kaçırmak için sıklıkla tercih edilebiliyor. Bu noktada bir kahve içilebilir.

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Evden ayrılmadan önce ortalama 20 dakika egzersiz yapılması, uyku kaçırma noktasında faydalı olabilir.