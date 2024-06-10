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TREND
Eklenme tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 23:08

Uzun yolda araba sürecek şoförler dikkat! İşte uyku önleyen yöntemler…

Uzun yolda araba kullanmak heyecan verici olabiliyor. Ancak yorucu olduğu da biliniyor. Ayrıca şoförler için en büyük tehlikelerden biri, uykusuzluk. Öte yandan uykusuzluk sorununa karşı uygulanabilecek bazı yöntemler bulunuyor. Bu nedenle söz konusu yöntemlere, uzun yolda araba sürecek şoförlerin dikkat etmeleri öneriliyor. Detaylar haberimizde…

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