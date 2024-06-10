Uzun yolda araba sürecek şoförler dikkat! İşte uyku önleyen yöntemler…

Uzun yolda araba kullanması gereken şoförler için en büyük tehlikelerden biri, uykularının gelmesi. Zira bu sorun ciddi trafik sorunları ortaya çıkartabilir.
Öte yandan bu noktada tercih edilecek bazı yöntemler, uyku önleme konusunda yardımcı olabiliyor. Bu nedenle söz konusu yöntemlere şoförlerin dikkat etmeleri öneriliyor.
ŞOFÖRLER İÇİN UYKU ÖNLEYEBİLEN YÖNTEMLER
Uzun yolda araba sürecek şoförler, uyku sorununu bazı yöntemler sayesinde aşabilirler. Ayrıca söz konusu yöntemlerden birkaçı aşağıda yer alıyor.
Yola çıkmadan önce iyice dinlenilmesi öneriliyor. Bu noktada yola çıkmadan önce birkaç saat uyunabilir.
Uzun yolda sevilen müziklerin dinlenmesi, uyanık kalma noktasında faydalı olabilir. Ayrıca bilindik şarkılar çalınırsa, birlikte söylemek mümkün olabilir. Bunun sonucunda ise, daha enerjik bir araba yolcuğu yapılabilir.
Evden ayrılmadan önce ortalama 20 dakika egzersiz yapılması, uyku kaçırma noktasında faydalı olabilir.
Kimi zaman yukarıdaki yöntemler yeterli gelmeyebilir. Bu noktada göz kapaklarında ağırlık hissi, başı öne eğme hissi veya sık sık esneme gibi problemler oluyorsa, mutlaka dinlenilmesi öneriliyor. Bu noktada müsait bir yerde arabanın durdurulması ve 20-30 dakika bile olsa uyunması tavsiye ediliyor. Uyku sorunu geçtiğinde ise araba çalıştırılarak tekrardan yolculuk yapılabilir.