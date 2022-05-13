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TREND
Eklenme tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 13:39

Ünlü kahinin el yazması kitabı yıllar sonra ortaya çıktı! Kehanetleri tüyler ürpertiyor

Michel de Nostradame veya tam adıyla Nostradamus kehanetleri yeniden gündem oldu. 'Profetie di Michele Nostradamo' adlı el yazması kehanetler yıllar sonra ortaya çıktı. Çalındıktan sonra müzayedede satılmak isterken bulunan Nostradamus kehanetleri tüyler ürpertiyor...

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