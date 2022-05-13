Ünlü kahinin el yazması kitabı yıllar sonra ortaya çıktı! Kehanetleri tüyler ürpertiyor

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Fransız kahin Michel de Nostradame yani bilnen adıyla Nostradamus, Baba Vanga gibi yakından takip edilen ve tüm dünyanın söylediklerine göre önlem alınmaya çalıştığı kahinlerden biri... Yeniden gündeme gelmesinin nedeni ise ortaya çıkan el yazması kehanetleri...

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2007 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da bir müzeden çalınan Nostradamus kehanetlerinin yer aldığı el yazması kitap, Almanya'da açık artırmada satılmak istenince ortaya çıktı.

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Yaklaşık 15 senedir kayıp olan 'Profetie di Michele Nostradamo' adlı kitabın, çalındıktan sonra Fransa'ya götürüldüğü ve bir bit pazarında satıldığı belirtiliyor. Sonrasında Almanya'ya ulaşan 500 sayfalık Latince eser, bir açık artırmada satışa çıkarıldı.

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DAMGA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ Almanya'nın Stuttgart kentindeki bir müzayede evi geçen yıl kitabı açık artırmaya çıkarınca İtalya'nın kültürel miras koruma ekipleri eserin izini buldu. Müzayede evinin internet sitesinde yayımladığı fotoğraflardan birinde, kitabın üzerindeki bir damga görülüyordu. Bu damga, 1991'de Barnabiti Tarih Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi'ne dahil edilen SS. Blasi Cairoli del Urbe Kütüphanesi'ne aitti.

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12 BİN EURO AÇILIŞ FİYATI Bu bulgu üzerine İtalyan Carabinieri güçlerine bağlı Kültürel Mirasın Korunması Komutanlığı, Alman makamlarıyla temasa geçerek eserin iadesini istedi. 12 bin euro açılış fiyatıyla açık artırmaya çıkarılan kitabın satışı durduruldu. Almanya'da yapılan incelemelerde de söz konusu kitabın İtalya'dan çalınan el yazması eser olduğunu teyit edince iade işlemleri başladı.

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Nostradamus el yazması, sonunda geçen Perşembe günü Roma'daki kütüphaneye teslim edildi. İtalya'da 1969'dan beri faaliyet gösteren Kültürel Mirasın Korunması Komutanlığı amacını, "Dünyanın en büyük müzesi olan İtalya'nın içinin boşaltılmasıyla mücadele" olarak açıklıyor. Nostradamus'un kehanetlerinde tüyler ürperten detaylar bulunuyor. İşte Nostradamus'un kehanetleri...

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"Roma tarzının en iyi kutsal tapınaklarının olduğu yerde, temeller reddedilecek" Avrupa Birliği çöküşe geçecek.

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"Baş güneş gibi parlayan deniz kavrulacak. Karadeniz'in balıkları kaynayacak. Rodos ve Cenova yarı aç olacak" Küresel sıcaklıkların artmasıyla, balıklar denizde ölecek. Kitlesel yok oluşlar yaşanacak. Baş güneş gibi parlayan denizin hangi deniz olduğu bilinmiyor.

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"Babil ikliminin zıttı yaşanırken, büyük dökülme olmayacak" Dünyada büyük iklim krizleri yaşanacak. Bu sırada bir ülke komşusunu alet ve erzak için yağmalayan bir ülke olacak.

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"Kan ve açlıktan daha büyük felaket yaşayanlar, 7 kez deniz kıyısından geçecekler. Büyük açlık ve esaret yaşanacak" Dünya çapında gıda kıtlığının yaşanmasıyla göçmen kitleleri, küresel plajlara akın edip buralarda yaşamaya başlayacak.

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"Büyük şehrin etrafında yerleştirilmiş askerler olacak. Mavi kafa beyaz kafaya o kadar zarar verecek ki..." Büyük şehrin Paris olduğu düşünülüyor. Paris'te bir istila olacak.

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"Yüksek dağın üzerinde gece olacak ve ay yükselecek. Aklını çalıştırabilecek onu görecek. Gözler güneye çevrilirken ölümsüz olan müritler davet edilecek. Eller ve bedenler yeninde dövülecek" Yapay zeka ve teknolojik ilerlemeler hız kazanacak. Bu sözlerle, teknolojinin üzerimizdeki etkilerine atıf yapıldığı düşünülüyor.

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"İlk şahıs aniden ölecek. İrade değişecek ve saltanata başkası geçecek" Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öleceği düşünülüyor.

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"Balmumu bile pahalanacak. Çaresizlik içinde yemek yoldaşları aranacak. Öğrenilecek şeyleri öğretecek kimse olmayacak" Brexit'in neden olduğu enflasyon patlamasıyla insanlık açlığa doğru sıralanacak.

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Daha önce dünya çapındaki bir çok olayı önceden bildiği iddia edilen Bulgar Kahin Baba Vanga'nın 2022 yılı için yaptığı kehanetler ortaya çıktı. Söz konusu kehanetler zaten doğal afetler ve koronavirüs salgını ile savaşan dünya için pek de iç açıcı değil...

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11 Eylül terör saldırıları, Obama'nın başkan seçilmesi, Brexit oylaması ve hatta koronavirüs salgınını kehanetleri ile bildiği iddia edilen, Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2022 yılı için öngörüleri ortaya çıktı.

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Ölümünün üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen insanlar hala Bulgar asıllı kahinin öngörülerini takip etmeye devam ediyor.

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Yaptığı kehanetlerden geriye hiçbir yazılı metin bırakmayan Baba Vanga 2022 yılı için çok iç açıcı bir tablo çizmedi. İşte ünlü kahinin önümüzdeki yıl gerçekleşeceğini öngördüğü 6 korkunç olay...

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1- DEPREMLER TSUNAMİLER BAŞTA OLMAK ÜZERE DOĞAL AFETLERDE ARTIŞ

Baba Vanga'nın kehanetlerine göre 2022'de Avustralya ile birlikte birkaç Asya ülkesinde yoğun sel felaketleri meydana gelebilir. Ünlü kahin daha önce de 200 binden fazla insanın öldüğü 2004 tsunamisini öngörmüş ve büyük bir dalganın kıyıları kaplayacağını ve insanları yok edeceğini söylemişti.

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2- YİNE ÖLÜMCÜL BİR VİRÜS! BU KEZ ADRES SİBİRYA

Koronavirüs salgınını da tahmin ettiği iddia edilen Baba Vanga 2022 yılı içerisinde Sibirya'da ölümcül bir virüsün keşfedileceğini öngörüyor. Virüsün hızla yayılıp kontrolden çıkacağı da korkutan öngörüler arasında.

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3- BİR KRİZ DE İÇME SUYUNDA Bir diğer kehanete göre 20222 yılında dünya üzerinde birçok şehir içme suyu kıtlığı yaşayabilir. Nüfus artışı ve nehirlerin kirlenmesi, çoğumuzun su kıtlığı yaşamasına neden olacak. Birçok devlet yeni kaynaklar bulmak için çözüm arayışına girecek.

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4-UZAYLILAR ARAMIZA GELİYOR Son günlerde bilim insanlarının gizemini çözmeye çalıştığı 'Oumuamua' olarak bilinen asteroid de Bulgar kahinin tahminleri arasında yer aldı. Kehanete göre bu göktaşı uzaylılar tarafından Dünya'da yaşam aramak için gönderilecek.

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5-ÇEKİRGE SALDIRISI VE SONRA KITLIK Baba Vanga 2022 yılı içerisinde dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan'da sıcaklığın 50 dereceye çıkacağını, çekirge ve benzeri canlıların tarlaları işgal edeceğini öngörüyor. Peş peşe yaşanan felaketlerden sonra Hindistan'da büyük bir kıtlık bekleniyor.

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6-SANAL HAYAT KONTROLÜ ELE ALIYOR Bulgar kahinin "İnsanların bedenleri dik olmayacak, kamburları çıkacak" sözünü inceleyen uzmanlar bunun gün geçtikçe artan teknoloji bağımlılığı ile alakalı olduğunu iddia ediyor.Kehanete göre 2022 yılında birçok insan teknoloji sarmalı içerisine girecek ve sanal hayatla gerçek hayat birbirine karışacak.

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BABA VANGA KİMDİR? Baba Vanga, 31 Ocak 1911 tarihinde dünyaya geldi. Bulgaristan'da, Kozhuh dağlarında, Yer Rupite bölgesinde hayatının çoğunu geçiren bir bitki uzmanıydı. Kendisinin paranormal yeteneklere sahip olduğu iddia edilir.

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Vanga çocukluk döneminde kahverengi gözleri ve sarı saçları ile sıradan bir çocuktu. Vanga yaşıtlarından daha zeki bir çocuk olarak görülüyordu. Küçükken arkadaşlarıyla "iyileştirme" oyunları oynadığı söylenir. Babası daha sonra başka bir kadınla evlendi ve Vanga bir üvey anneye sahip oldu.

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Hayatında bir dönüm noktası bir kasırga oldu ve Vanga'yı 2 km uzağa fırlattı. Vanga sonradan çok korkmuş bir şekilde bulundu ve gözleri kum ve toz ile kaplıydı, bu yüzden şiddetli ağrıları nedeniyle gözleri açılamadı. Hiçbir iyileştirme çabaları sonuç vermedi. Bu yüzden tekrar görebilmesi mümkün olmadı.

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1925 yılında Vanga, Zemun kentinde körler okuluna götürüldü ve orada üç yıl geçirdi. Bu süre zarfında Braille okuması öğretildi, piyano çalmasının yanı sıra örme, yemek ve temizlik işleri yaptı.

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1939 yılında Plörezi'ye yakalandı. Doktorun görüşüne göre yakında ölecekti. Doktorun onun çok genç yaşta ölmesi ile ilgili yanlış görüşlerine rağmen, gerçekten hızlı ve kabul edilebilir derecede iyileşti.

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Dünya Savaşı sırasında, Vanga'nın paranormal yetenekleri daha fazla dikkat çekti. İnsanlar yakınlarının hayatta olup olmadığı hakkında bir ipucu almak umuduyla kendisine geliyorlardı. 8 Nisan 1942 tarihinde Bulgaristan Çarı III. Boris de kendisini ziyaret etti. 10 Mayıs 1942 tarihinde Vanga, Dimitar Gushterov ile evlendi.

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Vanga 11 Ağustos 1996 tarihinde meme kanserinden öldü. Cenazesine birçok devlet adamı dahil olmak üzere büyük kalabalıklar katıldı.

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