Ünlü gösterinin sırrı ortaya çıktı! Herkesi böyle kandırmış

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James More tarafından gerçekleştirilen ve çok beğenilen bu göstetirinin sırrı bakın neymiş.

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Keskin bir kılıç üzerinde yatan More bu numarayı bakın nasıl yapıyor.

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More'un kıyafetinin altında bulunan özel bir mekanizma sayesinde bu gösteriyi gerçekleştiriyor.

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Yutkunma İğneleri Püf noktası: Bu hilenin yazarı Harry Houdini'ydi. İllüzyonist ipliği ve 50 iğneyi yutar ve ardından 50 iğnenin hepsiyle birlikte doğaçlamalı bir "zincir" çıkarır.

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Açıklama: Sihirbaz aslında iğneleri yutmaz, fakat bir bardak suya tükürür. Doğru ışık efektleri sayesinde kimse bunu görmez. Bunları yaparken "zincir", illüzyonistin ağzının içinde bir parça kahverengi kartonun etrafında sarılmış durumdadır ve ardından gizli olan bu zinciri ağzından çıkarır.

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Sihirli Sandalye Hile: İllusionist bir sandalyeye oturur. Sonra asistanları sandalyeyi çıkarır, yani sihirbaz hareketsiz ve havada oturur.

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Açıklama: Sihirbazın oturması için platformda görünmez bir pint vardır. Ayakkabı bu pintle bağlıysa, bacak yerinde güvenle donacak ve hareket etmeyecektir. Sandalyenin şekli, bacağa tutturulmuş olan çerçevedir.

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Genç sihirbaz, arkadaşlarına yaptığı basit sihir numarasını gösterdi.

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Diğer elinizle işaret parmağınızın üzerine getirilen parmak, bir anda kayboluyor.

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İşin sırrı o elde kullanılan ufak bir göz yanıltma hareketi.

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Ünlü illüzyonist David Copperfield bir televizyon programında para ile yaptığı gösterinin hilesini açıkladı.

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Sunucunun isteğini kırmayan Copperfiel, canlı yayında parayı tek parmağı ile dengede tuttuğu gösterisini yaptı.

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Copperfield, hilesi oldukça basit olan gösteriyi herkese gösterdi.

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Parayı dengede tutmak için bir bozuk parayı, kağıt paranın ucuna yerleştirdi. Bunun el çabukluğuyla yapılması ve dikkat çekmemesi gerektiğini de söyledi.

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İşte madeni para, kağıt paranın ucunda. Artık onun ağırlığı paranın dengede kalmasını sağlayacak.

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Sonunda bozuk parayı, yine el çabukluğuyla, kimseye göstermeden almak bu işin en zor kısmı.

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Copperfield, bu zor kısmı başarıyla yaparak, bu işte usta olduğunu herkese gösterdi.

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Sihirbazlar tarafından sıkça kullanılan bardak mendil numarasının sırrı açığa çıktı.

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İşte kare kare sihir numarasının ardında yatan hile...

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İşte mendil altındaki bardağı kaybetme numarasının sırrı.

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Bardağın durduğu platform elbette sıradan bir masa değil, bu gösteri için tasarlanmış ve bardağın masanın iç tarafına düşerek kaybolmasını sağlıyor.

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Böylelikle sihirbaz elindeki mendili havaya fırlattığında masada bardak görünmüyor.

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Bir kibrit kutusunu alın ve ön kenarlarından birini kesin.

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Gerçek yanıcı yüzeyini karton astardan ayırın.

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Ortaya çıkan şeridi ikiye katlayın ve yakın.

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Şeritleri yakıp bırakın, sonra atın ve yanma sonucu oluşan kalıntıyı toplayın.

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Bu beyaz fosfor artıkları, oyunu yapmanız için gerekenler! Yavaşça başparmak ve iki parmağınızı ovun.

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Performans bittikten sonra ellerinizi yıkamayı unutmayın.

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Eğer ki el çabukluğunuz varsa sihir yapmak sizin için oldukça kolay bir hal alabilir. Oscar Owen'den süper hızlı parmak hareketlerine sahip olanlar için kalemle yapabileceğiniz 3 sihirbazlık tekniği.İşte kalem kaybetme gösterisinin sırrı - 1

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