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TREND
Eklenme tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 07:58

Türkler tarafından inşa edilen ilk kaya mescidi gün yüzüne çıkarıldı: Bin yıl sonra insanla yeniden buluşturduk

Kars Ani Ören Yeri'nde 8 noktada yürütülen kazı ve koruma çalışmalarında Divin Kapısı Kaya Mescit olarak adlandırılan bölgede Anadolu'da Türkler tarafından inşa edilen ilk kaya mescidi olduğu düşünülen, kaya mescidi gün yüzüne çıkarıldı.