Türkler tarafından inşa edilen ilk kaya mescidi gün yüzüne çıkarıldı: Bin yıl sonra insanla yeniden buluşturduk

Ancak zamanla ihtiyaca göre bazen mezar oldular, bazen bir şapel ve bazen de bir mescide dönüştürüldüler. İşte burası da kazısını yaparak gün yüzüne çıkardığımız doğayla, insanla bin yıl sonra yeniden buluşturduğumuz bu alanda yine Ani'nin ilk çağlarına tanıklık eden önemli mekanlardan birisi oldu.