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TREND
Eklenme tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 14:38

Türkler Google'da en çok ne arattı? İşte o liste

2024'ün Google'da en çok aratılan kelimeler belli oldu. Google Türkiye, 2024 yılında en çok aranan kelimeleri paylaştı. Google Türkiye'nin hazırladığı verilere göre en çok aranan kelimeler şaşırttı. İşte en çok aratılan kelimeler listesi...

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