Türkler Google'da en çok ne arattı? İşte o liste

<p>Aramalar</p><p><br></p><p>1 - Euro 2024</p><br><p>2 - <a href="#0" aria-describedby="tooltip-content-narin-son-dakika" tabindex="1" aria-controls="tooltip-content-narin-son-dakika">Narin Son Dakika</a></p><br><p>3 - Türkiye Maçı</p><br><p>4 - Osimhen</p><br><p>5 - Olimpiyatlar</p><br><p>İsimler</p><p><br></p><p>1 - Osimhen</p><br><p>2 - Merih Demiral</p><br><p>3 - <a href="#0" aria-describedby="tooltip-content-ferdi-kadoglu" tabindex="1" aria-controls="tooltip-content-ferdi-kadoglu">Ferdi Kadıoğlu</a></p><br><p>4 - Mustafa Sarıgül</p><br><p>5 - Rafa Silva</p><br><p>Kaybettiklerimiz</p><p><br></p><p>1 - Narin</p><br><p>2 - Metin Arolat</p><br><p>3 - Efe Deprem</p><br><p>4 - Aydemir Akbaş</p><br><p>5 - Tolga Savacı</p><br><p>Diziler</p><p><br></p><p>1 - Gaddar</p><br><p>2 - Kızıl Goncalar</p><br><p>3 - İnci Taneleri</p><br><p>4 - Hudutsuz Sevda</p><br><p>5 - Şahane Hayatım</p><br><p>Tarifler</p><p><br></p><p>1 - Dubai Çikolatası Tarifi</p><br><p>2 - Palamut Tarifi</p><br><p>3 - Soğuk Kahve Tarifi</p><br><p>4 - Laz Böreği Tarifi</p><br><p>5 - Jalapeno Turşusu Tarifi</p><br><p>Şarkı Sözleri</p><p><br></p><p>1 - Lan Şarkı Sözleri</p><br><p>2 - Sana El Pençe Durmam Şarkı Sözleri</p><br><p>3 - Gemileri Yakarım Şarkı Sözleri</p><br><p>4 - Dilber Şarkı Sözleri</p><br><p>5 - Kömür Şarkı Sözleri</p><br><p>Oyuncular</p><p><br></p><p>1 - Hazar Ergüçlü</p><br><p>2 - Gamze Özçelik</p><br><p>3 - Kadir İnanır</p><br><p>4 - Erdal Beşikçioğlu</p><br><p>5 - Demet Evgar</p><br>