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TREND
Eklenme tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 11:45

Türkiye'nin en uzun süre yaşayan insanı! 157 yıl hayatta kaldı

Bugüne dek yapılan araştırmalar, en uzun yaşayan insanın tam 253 yıllık bir ömür sürdüğünü gösteriyor. İnsanlığın çağ değiştirdiği dönemlerde; o çağlardan birine, başından sonuna tanık olunacak kadar uzun bir süre. Üstelik de çok eski zamanlara ait değil dünyanın 'en uzun ömür' lü insanının yaşadığı yıllar... 1680'de doğup 1933'te ölmüş bir Çinli bu.

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