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TREND
Eklenme tarihi: 7 Mayıs 2024 Salı 10:11

Türkiye'nin doğusunda yüksek kesimler karla kaplandı

Ağrı, Kars ve Erzincan'da mayıs ayında etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

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