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TREND
Eklenme tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 08:01

Türkiye gökyüzüne kilitlendi... Perseid meteor yağmuru heyecanı!

Yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olarak gösterilen 'Perseid meteor yağmuru' için binlerce vatandaş gökyüzüne kilitlendi. Unutulmaz şölen, ülkenin birçok noktasından gözlemlendi

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