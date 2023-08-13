Türkiye gökyüzüne kilitlendi... Perseid meteor yağmuru heyecanı!

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Gökyüzü tutkunları, yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olarak gösterilen "Perseid meteor yağmuru"nu izlemek için birçok ilde bir araya geldi. Binlerce kişi gökyüzündeki görsel şöleni heycanla izledi.

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İstanbul Sarıyer Kilyos Sahili'nde Perseid meteor yağmurunu izlemek isteyenler, Meteorfest'23 etkinliğine akın etti.

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Görsel şöleni izlemek için etkinliğe katılanlar, bir taraftan ellerinde telefonlarla kayıt yaparken, diğer taraftan da teleskoplardan meteor yağmurunu izledi.

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Sarıyer Kilyos Sahili'nde, Perseid meteor yağmurunu izlemek isteyenler, Meteorfest'23 etkinliğine katıldı. Dün sabah 09.00'da başlayan etkinlikte, temel kampçılık eğitiminden, roket fırlatma etkinliklerine kadar birçok program düzenlendi.

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Etkinliğe katılanlar gece ise görsel şöleni izlemek için ateş yakarak, sandalyelerinde gökyüzüne odaklandı. Kimisi elinde telefon, kimisi de teleskoplardan; halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen ve yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurlarının en görkemlisi şeklinde tanımlanan Perseid meteor yağmurunu izledi. Vatandaşlar aileleriyle çadır kurarak, etkinliğin tadını çıkardı.

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Meteor yağmurunu izlemek isteyen Ankaralılar rasathanede buluştu

Gökyüzü tutkunları, yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olarak gösterilen "Perseid meteor yağmuru"nu Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nde gözlemledi.

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Rasathanenin bulunduğu alanda toplanan yaklaşık 1000 katılımcı, havanın kararmasıyla teleskoplar önünde uzun sıra oluşturdu.

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Akademisyenler ve astronomi öğrencileri eşliğinde kubbe binasındaki ve bahçedeki teleskoplarla Satürn gözlemi yapan astronomi meraklıları, daha sonra çıplak gözle görülebilen "Perseid meteor yağmuru"nu izledi.

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Rasathane kampüsü içindeki müzeyi de ziyaret eden katılımcılar, bilimsel gözlemler sırasında kullanılmış gözlem araçlarını inceleme fırsatı buldu.

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Tarihi Frig Vadisi'nde Perseid meteor yağmuru

Tarihi Frig Vadisi'nin uzantılarının yer aldığı Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi.

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Milet Antik Kenti'nde Perseid meteor yağmuru

"Perseid meteor yağmuru" Aydın'ın Didim ilçesindeki "Filozoflar Şehri" olarak bilinen Milet Antik Kenti'nde gözlemlendi.

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İzmir'de görsel şölen

"Perseid meteor yağmuru" İzmir'in Karaburun ilçesi sınırları içinde yer alan Sarpıncık Feneri'nden gözlemlendi. Ege Denizi'ndeki gemilere yol gösteren ve 1938 yılında kurulan Sarpıncık Deniz Feneri, meteorlarla ve yıldızlarla güzel görüntüler oluşturdu.

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3 bin yıllık Stratonikeia antik kentinde meteor yağmuru şöleni böyle görüntülendi

Tüm dünyanın merakla beklediği perseid meteor yağmuru, Milattan önce 3. yüzyılda kurulan Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia antik kentinde görüntülendi.

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Gökbilim meraklılarının her yıl merakla beklediği perseid meteor yağmuru tüm dünyada 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece boyunca meraklı gözleri gökyüzünden ayırmadı. Her yıl Ağustos ayının 9-13'ü arasında gerçekleşen perseid meteor yağmuru Muğla'nın değişik noktalarından izlendi.

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Dünyanın en büyük mermer atik kenti olmasının yanında tüm dönemleri içinde barındıran gladyatörlerin ve aşk kenti olarak bilinen Yatağan-Milas karayolu üzerindeki Stratonikeia antik kentinde meteor yağmuru saniye saniye görüntülendi.

Perseid meteor yağmurunun sabah saatlerinde kaybolmasının ardından bu defa Ay Evresinde Hilal gökyüzüne yükseldi.

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Gökyüzü tutkunları 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde buluştu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde perseid meteor yağmuru, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle seyredildi. Zerzevan Kalesi'nin Türkiye'de gökyüzü olaylarının, gezegenlerin ve galaksilerin en iyi izlendiği noktalardan birisi olmasından ötürü çevre illerden ve yurt dışından vatandaşlar akın etti.

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Saat 23.00'e kadar kalede meteor kaymasını bekleyen vatandaşlar, vaktin dolmasıyla gökyüzünde kayan meteorları heyecanla seyredip, kameralarına kaydetti.

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Zerzevan Kalesi'nin Türkiye'de gökyüzü olaylarının, gezegenlerin ve galaksilerin en iyi izlendiği noktalardan birisi olduğunu belirten Zerzevan Kalesi Kazı Bilimsel Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, hem yurtiçinden hem yurtdışından birçok vatandaşın kaleye gökyüzündeki hareketliliği seyretmek için geldiğini belirtti.

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Eskişehirli vatandaşlar perseid meteor yağmurunun tadını çıkardı

Eskişehir'de perseid meteor yağmurunu izlemek için ormanlık alana akın eden vatandaşlar kamp kurarak keyifli zaman geçirdi.

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Antalya'da 'Perseid meteor yağmuru' heyecanı

Gökyüzü tutkunları, yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olarak gösterilen 'Perseid meteor yağmurunu' izleyebilmek için Antalya'nın 2 bin rakımlı Saklıkent bölgesine akın etti. Yollarda uzun kuyruklar oluşurken, aralıklarla gökyüzünden geçen meteorlar vatandaşları heyecanlandırdı.

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Aksaray'da Perseid meteor yağmuru

'Perseid meteor yağmuru' Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bulunan Kızıl Kilise ve Güzelyurt Manastır vadisinde gözlemlendi.