  • $30,2649
  • 33,0626
  • 1977.05
  • 8010.14

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 09:31

Türkiye bir sağlık kompleksi daha kazanıyor: Bu yıl mart ayında bitecek

Trabzon Şehir Hastanesi'nin kaba inşaat bu yıl mart ayında bitecek.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.