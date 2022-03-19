Türkiye artık zirvede! İşte dünyanın en uzun 10 köprüsü

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Geniş açıklıkların aşılmasında en çok tercih edilen köprü tipi olan asma köprülerden en yenisi 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanmasının ardından dünyanın en uzun 10 asma köprüsü arasında Türkiye'den de iki köprü yer alıyor. İşte zirveyi alan Çanakkale Köprüsü ve dünyanın en uzun asma köprüleri...

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10. İkinci Dongting Köprüsü (Çin)

İkinci Dongting Köprüsü, 2018 yılında trafiğe açılarak 1.480 metre uzunluğuyla dünyanın en uzun onuncu köprüsü olmuştur.

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9. Runyang Köprüsü (Çin)

Runyang Köprüsü, ana açıklığı 1.490 metre (4.888 ft) olan bir asma köprüdür . 2005 yılında tamamlanmasının ardından, dünyanın en uzun dokuzuncu ve Çin'in ise en büyük dördüncü köprüsüdür.

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8. Yi Sun-sin Köprüsü (Güney Kore)

Yi Sun-sin Köprüsü, Güney Kore'nin güney kıyısında bir asma köprüdür. Köprü, Yeosu Sanayi Kompleksi'ne Yaklaşım Yolunun bir parçasıdır. 2012'de açıldığından beri 1.545 m'lik ana açıklık uzunluğu ile dünyanın en uzun sekizinci asma köprüsüdür.

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7. Osmangazi Köprüsü (Türkiye)

Osmangazi Köprüsü, Otoyol 5 kapsamında, İzmit Körfezi'ndeki Dilovası Dil Burnu ile Altınova Hersek Burnu arasında 2016 yılında inşa edilen, 1.550 metre orta açıklığı ve 2.682 metre toplam uzunluğu ile dünyanın yedinci en uzun açıklıklı asma köprüsüdür.

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6. Great Belt Köprüsü (Danimarka)

1998 yılında trafiğe açılan Great Belt Köprüsü, Danimarka'nın Zelanda ile Funen adalarını birbirine bağlayan köprü, 1,6 km dünyanın en uzun 6'ncı köprüsüdür.

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5. Xihoumen Köprüsü (Çin)

2009 yılında inşası tamamlanan Xihoumen Köprüsü, Jintang ve Cezi adalarını birbirine bağlayan köprü, 5,3 kilometrelik asma köprü bağlantısı, 1,650 metre orta açıklığa sahip 2,6 kilometrelik bir ana köprüye sahiptir.

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4. Nansha Köprüsü (Çin)

Nansha Köprüsü, 2019 yılında trafiğe açılarak 1.480 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun dördüncü köprüsü olmuştur.

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3. Yangsigang Yangtze Nehri Köprüsü (Çin)

Yangsigang Yangtze Nehri Köprüsü, Hanyang ve Wuchang'ı birbirine bağlayan, dünyanın en uzun orta açıklığa sahip 3. asma köprüsüdür. 8 Ekim 2019 tarihinde trafiğe açılmış olan köprü, Yangtze Nehri boyunca 1.700 metre uzanır.

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2. Akashi Kaikyo Köprüsü (Japonya)

1998 yılında açılışı gerçekleştirilen Akashi Kaikyo Köprüsü, Japonya'da, Kobe şehri ile Awaji adasını birbirine bağlayan, dünyanın en uzun 2. asma köprüsüdür. 1991 metre orta açıklığa sahiptir, en yüksek noktası 282,8 metredir.