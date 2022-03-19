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TREND
Eklenme tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 10:10

Türkiye artık zirvede! İşte dünyanın en uzun 10 köprüsü

Geniş açıklıkların aşılmasında en çok tercih edilen köprü tipi olan asma köprülerden en yenisi 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanmasının ardından dünyanın en uzun 10 asma köprüsü arasında Türkiye'den de iki köprü yer alıyor. İşte zirveyi alan Çanakkale Köprüsü ve dünyanın en uzun asma köprüleri...

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