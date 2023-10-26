Türk Bayraklı Cuma Mesajları! Cumhuriyet'in 100. yılına özel resimli, dualı, bayraklı cuma mesajları

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Allahım, ezansız ve vatansız bırakma! Hayırlı cumalar!

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Allahım niyetimizi, işimizi, yolumuzu, yarınımızı, hayırlı kıl. Bu millete nice 100 yıllar göster inşallah. Hayırlı cumalar!

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Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gelmiş geçmiş gazilerimizden ahirete intikal etmiş olanlara Cenabı hak rahmet eylesin; hayatta olanlara hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Cumanız mübarek olsun.

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Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere istiklal mücadelesinin bütün önderlerimizin, şehitlerimizin, gazilerimizin, ülkemiz ve milletimiz için mücadele edenlerin ruhlarını şad eyle Allah'ım. Cumhuriyetimizin 100. yılında cumanız mübarek olsun.

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Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100 yıl dönümü. Başta Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize, gazilerimize rahmet diliyorum. Hayırlı cumalar

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Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyiniz. Bilakis onlar diridirler lakin siz anlayamazsınız. Cumhuriyetimizin 100. yılında vatan uğruna canını hiçe sayan tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Cumanız mübarek olsun.

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