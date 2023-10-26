Türk Bayraklı Cuma Mesajları! Cumhuriyet'in 100. yılına özel resimli, dualı, bayraklı cuma mesajları

Allahım niyetimizi, işimizi, yolumuzu, yarınımızı, hayırlı kıl. Bu millete nice 100 yıllar göster inşallah. Hayırlı cumalar!
Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gelmiş geçmiş gazilerimizden ahirete intikal etmiş olanlara Cenabı hak rahmet eylesin; hayatta olanlara hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Cumanız mübarek olsun.
Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere istiklal mücadelesinin bütün önderlerimizin, şehitlerimizin, gazilerimizin, ülkemiz ve milletimiz için mücadele edenlerin ruhlarını şad eyle Allah'ım. Cumhuriyetimizin 100. yılında cumanız mübarek olsun.
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100 yıl dönümü. Başta Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize, gazilerimize rahmet diliyorum. Hayırlı cumalar
Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyiniz. Bilakis onlar diridirler lakin siz anlayamazsınız. Cumhuriyetimizin 100. yılında vatan uğruna canını hiçe sayan tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Cumanız mübarek olsun.