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TREND
Eklenme tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 17:15

Türk Bayraklı Cuma Mesajları! Cumhuriyet'in 100. yılına özel resimli, dualı, bayraklı cuma mesajları

29 Ekim pazar günü Cumhuriyet'in 100. yılı büyük bir coşku ile kutlanacak. Bu mübarek cuma günü dualarında Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi eklemek isteyenler Türk Bayraklı cuma mesajlarını aramaya başladı...

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