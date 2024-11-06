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TREND
Eklenme tarihi: 6 Kasım 2024 Çarşamba 16:28

TÜİK'te korkutan açıklama! Türkiye'de en çok ölüme sebep olan şey...

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. İşte Türkiye'de en çok ölüme sebep olan nedenler ve hayatını kaybedenlerin sayıları...