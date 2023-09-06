  • $26,8304
  • 28,777
  • 1657.96
  • 8202.33

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 6 Eylül 2023 Çarşamba 11:11

Togg, eylülde yeni rekor hedefliyor

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X, bu yıl içinde seri üretim bandından çıkarak sahipleriyle buluşmaya başladı. Togg'un Gemlik'teki Teknoloji Kampüsü'nde devam eden çalışmalar görüntülendi

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.