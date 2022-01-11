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TREND
Eklenme tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 09:54

Timsahı yuttuktan sonra ikiye ayrıldı! Timsah ile pitonu ölümcül karşılaşması

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Everglades ulusal parkı timsah ile pitonun kapışmasına sahne oldu. Timsahı yuttuktan sonra ikiye ayrılan piton görenleri şoke etti.

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