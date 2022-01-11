Timsahı yuttuktan sonra ikiye ayrıldı! Timsah ile pitonu ölümcül karşılaşması

Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen ulusal park yetkilileri, yılanın timsahın ölü olduğunu düşünüp yuttuğunu, fakat canlı olan timsah yılandan kurtulmaya çalışınca yılanı orta kısmından ikiye ayrılmasına sebep olduğunu söyledi.
Uzmanlar muhtemelen timsahın, yılanın kendisinin ölü olduğunu düşünmesi için kalp atışlarını düşürdüğünü söyledi.
Avını yutmadan önce ölü olup olmadığını kontrol eden piton yılanı, avında yaşam belirtisi görmeyince timsahı yuttu.
Timsah yılanın karnında hamle yapınca yılan ikiye bölündü. İki ölümcül hayvanın mücadelesinde hayatta kalan olmadı.