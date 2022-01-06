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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 6 Ocak 2022 Perşembe 15:14

Timsah sert kayaya çarptı! Neye uğradığını şaşırdı

Serinlemek için dereye giren fil timsah tarafından amansız bir saldırıya uğradı. Fil panik haliyle ısırılan hortumunu sallamaya başlayınca timsah neye uğradığını şaşırdı. O anlar ise objektiflere böyle yansıdı.

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