Timsah sert kayaya çarptı! Neye uğradığını şaşırdı

"Büyük" kapışma!
Namibya Ulusal Parkında yaşanan kapışma Andrew Forsyth'in kamerasına böyle yansıdı.
Bir fille kapışan gergedan heyecan dolu anlara neden oldu.
Güney Afrika Kruger Ulusal Parkı'nda meydana gelen olayda turistler şoke oldu.
Aç erkek aslan avlanmak yemek bulmak için ava çıktı.
Sürüsünden bir aslanında eşlik ettiği erkek aslan çok sürmeden bir kudu gördü ve kovalamaya başladı.
Trafiğin olduğu yola kadar kovaladıkları kuduyu sıkıştıran aslanlar onu böyle avladı.
Avlanmak için Serengeti'de dolaşan çitalar, genç bir antilobu yakaladı.
Yoğun uğraşlar sonucu antilobu yakaladılar ama beklenmedik bir olay gerçekleşti.
Hazır ava konmak isteyen bir sırtlan çitaları böyle kandırdı.
Vahşi hayat fotoğrafçısı Juergen Ritterbech ve kameraman Michael Merbeck bu anları kaydetti.
ASLAN İLE ANTİLOP ÖLÜMÜNE KAPIŞTI
Aslan ile antilop arasında gerçekleşen avlanma mücadelesi, kameraya yansıdı. Yaralı antiloba saldırmak için en uygun zamanı bekleyen aslan, avını yenmeyi başardı.
Aslan, antilobu yakalamak büyük bir hamle yaptı. O andan itibaren 60 saniye süren ölüm kalım savaşı an be an kameralar yansıdı.
Adım adım kovaladı ve...
Kenya Masai Mara'da gerçekleşen olayda leopar avına böyle yanaştı.
Adım adım takip ettiği öküz başlı antilop sürüsüne saldırdı.
İşini sağlama alan leopar günün sonunda eli boş dönmekten kurtuldu
Zambia'nın Güney Luangwa Ulusal Park'ında yaşananlar herkesi hayrete düşürdü. 6 yaşındaki aç erkek aslan, dişi bir bufaloya saldırdı.
Bufalonun geri adım atmaması üzerine kanlı 'meydan muharebesi' başladı.
Birbirlerine ölümcül darbeler vuran iki hayvanın vücudunda tabiri caizse kanamayan yer kalmadı.
Keskin boynuzlarını aslanın yüzüne ve dişlerine rast getiren bufalo, aslanı öldürmeyi başardı.
Bu görüntüleri Matt Armstrong Ford kaydetti.
Masai Mara'da gerçekleşen av kameralara böyle yansıdı.
Sudan geçmeye çalışan zebrayı yakalayan timsah, onu böyle yedi.
Bir diğer avda ise yine timsahlar tuzak kurarak avlarını beklemeye başlıyor.
Sürü halinde geçen bufalolar tehlikeyi fark etmiyor
Bir anda sudan fırlayan timsah bufalolara böyle saldırıyor.
Ekvador'a bağlı Galapagos adalarında bir doğa fotoğrafçısı dev bir kertenkeleye rastladı.
6 metrelik kertenkelenin sualtında yaşayan bir iguana türü olduğu ve uzun kaslı kuyruğu sayesinde 9 metreye dalış yapabildiği belirtiliyor.
Dev kertenkeleyi görüntüleyen Steve Winkworth da ölçüleri nedeniyle hayvana 'Godzilla' adını taktı.
Dev kertenkelenin yalnızca yosunla beslendiği ve insanlar için tehdit oluşturmadığı belirtildi.
Aslan öldürdüğü dişi babunun yavrusu olduğu fark edince olan oluyor.
Dişi bir aslan yavru bir maymunun annesini öldürdükten sonra yavru babunla oynamaya başladı.
Bir süre yavru maymunun burnunu okşayan dişi aslan daha sonra onu kucağına alıp sevmeye başladı.
Çevredeki aslanları yavru babuna yaklaştırmayan dişi aslan, yavru maymunu adeta kendi yavrusu gibi benimseyip sevdi.
Daha sonra yavru babunun babası gelince ise işin rengi değişti.
Yavrusunu aslanların elinden kurtarmak isteyen cesur maymun, aslanların arasına dalarak yavru babunu kurtarmayı başardı.
O anlar saniye saniye fotoğrafçı Evan Schiller'ın objektifini yansıdı...
Ünlü belgesel film yapımcıları Beverly ve Dereck Joubert'in birkaç yıl önce National Geographics için çektikleri 'Legedama' ismini verdikleri bir leoparın hayatını konu alan belgeselin görüntüleri internette hala izlenme rekorları kırıyor.
Legadma, birkaç aylıkken babun saldırısına uğrar..
Saldırı, Legadma'nın üzerinde büyük bir etki yaratır, babunlardan intikam alır. Ancak intikam sahnesi dramatik bir hal alır.
Erişkinliğe eren Legadma, karşısına çıkan ilk babunla kıran kırana bir mücadele verir.
Öldürdüğü babunu ağacın tepesine çıkardığı sırada annesini bırakmayan yavru babunu görür.
Yavru babunu parçalaması beklenen Legadma, kendi yavrusu gibi sahip çıkar.
Bu sırada yanına gelen bir sırtlanla savaşır.
Ardından ağaca çıkardığı yavru babunun başında gece boyunca nöbet tutar.
Anneden avlanma dersleri!
Botsvana'da çekilen görüntülerde anne çitanın müthiş eğitimi kameralara yansıdı.
Yavrularına avlanmayı öğreten anne, yavrularıyla birlikte bir ceylanı sıkıştırıyor.
Üç çitanın saldırısına uğrayan ceylan çaresiz bir biçimde ölümü bekliyor.
Anne bufalo karnındaki cenin, aslan yemeği oldu
Güney Afrika'daki Kruger Milli Parkı'nda, avcı hayvanlar tarafından öldürülen hamile bufalo, su kaynağının kenarında bırakıldı.
Olay yerine gelen asla ise, bufalonun karnını deşmeye başladı.
Vahşi aslanın yavruyu annesinin karnından çıkararak yemek üzere çalılıkların yanına götürmesi, saniye saniye kameralara yansıdı.
Jaguarın inanılmaz avı
Güney Amerika'da bir jaguar suya atlayarak dev timsahı avladı.
Yakaladığı timsahı ağzıyla sıkıca tutan jaguar, daha sonra avını kıyıya çıkardı.
O anlar turist kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Nerede çekildiği bilinmeyen videoda dev bir yılan evcil bir köpeği yemeye çalışıyor.
Sımsıkı saran yılanı gören insanlar köpeği kurtarmak için böyle çaba sarfetti.