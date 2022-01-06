Timsah sert kayaya çarptı! Neye uğradığını şaşırdı

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"Büyük" kapışma!

Namibya Ulusal Parkında yaşanan kapışma Andrew Forsyth'in kamerasına böyle yansıdı.

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Bir fille kapışan gergedan heyecan dolu anlara neden oldu.

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Güney Afrika Kruger Ulusal Parkı'nda meydana gelen olayda turistler şoke oldu.

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Aç erkek aslan avlanmak yemek bulmak için ava çıktı.

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Sürüsünden bir aslanında eşlik ettiği erkek aslan çok sürmeden bir kudu gördü ve kovalamaya başladı.

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Trafiğin olduğu yola kadar kovaladıkları kuduyu sıkıştıran aslanlar onu böyle avladı.

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Avlanmak için Serengeti'de dolaşan çitalar, genç bir antilobu yakaladı.

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Yoğun uğraşlar sonucu antilobu yakaladılar ama beklenmedik bir olay gerçekleşti.

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Hazır ava konmak isteyen bir sırtlan çitaları böyle kandırdı.

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Vahşi hayat fotoğrafçısı Juergen Ritterbech ve kameraman Michael Merbeck bu anları kaydetti.

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ASLAN İLE ANTİLOP ÖLÜMÜNE KAPIŞTI

Aslan ile antilop arasında gerçekleşen avlanma mücadelesi, kameraya yansıdı. Yaralı antiloba saldırmak için en uygun zamanı bekleyen aslan, avını yenmeyi başardı.

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Aslan, antilobu yakalamak büyük bir hamle yaptı. O andan itibaren 60 saniye süren ölüm kalım savaşı an be an kameralar yansıdı.

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Adım adım kovaladı ve...

Kenya Masai Mara'da gerçekleşen olayda leopar avına böyle yanaştı.

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Adım adım takip ettiği öküz başlı antilop sürüsüne saldırdı.

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İşini sağlama alan leopar günün sonunda eli boş dönmekten kurtuldu

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Zambia'nın Güney Luangwa Ulusal Park'ında yaşananlar herkesi hayrete düşürdü. 6 yaşındaki aç erkek aslan, dişi bir bufaloya saldırdı.

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Bufalonun geri adım atmaması üzerine kanlı 'meydan muharebesi' başladı.

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Birbirlerine ölümcül darbeler vuran iki hayvanın vücudunda tabiri caizse kanamayan yer kalmadı.

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Keskin boynuzlarını aslanın yüzüne ve dişlerine rast getiren bufalo, aslanı öldürmeyi başardı.

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Bu görüntüleri Matt Armstrong Ford kaydetti.

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Masai Mara'da gerçekleşen av kameralara böyle yansıdı.

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Sudan geçmeye çalışan zebrayı yakalayan timsah, onu böyle yedi.

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Bir diğer avda ise yine timsahlar tuzak kurarak avlarını beklemeye başlıyor.

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Sürü halinde geçen bufalolar tehlikeyi fark etmiyor

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Bir anda sudan fırlayan timsah bufalolara böyle saldırıyor.

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Ekvador'a bağlı Galapagos adalarında bir doğa fotoğrafçısı dev bir kertenkeleye rastladı.

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6 metrelik kertenkelenin sualtında yaşayan bir iguana türü olduğu ve uzun kaslı kuyruğu sayesinde 9 metreye dalış yapabildiği belirtiliyor.

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Dev kertenkeleyi görüntüleyen Steve Winkworth da ölçüleri nedeniyle hayvana 'Godzilla' adını taktı.

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Dev kertenkelenin yalnızca yosunla beslendiği ve insanlar için tehdit oluşturmadığı belirtildi.

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Aslan öldürdüğü dişi babunun yavrusu olduğu fark edince olan oluyor.

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Dişi bir aslan yavru bir maymunun annesini öldürdükten sonra yavru babunla oynamaya başladı.

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Bir süre yavru maymunun burnunu okşayan dişi aslan daha sonra onu kucağına alıp sevmeye başladı.

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Çevredeki aslanları yavru babuna yaklaştırmayan dişi aslan, yavru maymunu adeta kendi yavrusu gibi benimseyip sevdi.

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Daha sonra yavru babunun babası gelince ise işin rengi değişti.

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Yavrusunu aslanların elinden kurtarmak isteyen cesur maymun, aslanların arasına dalarak yavru babunu kurtarmayı başardı.

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O anlar saniye saniye fotoğrafçı Evan Schiller'ın objektifini yansıdı...

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Ünlü belgesel film yapımcıları Beverly ve Dereck Joubert'in birkaç yıl önce National Geographics için çektikleri 'Legedama' ismini verdikleri bir leoparın hayatını konu alan belgeselin görüntüleri internette hala izlenme rekorları kırıyor.

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Legadma, birkaç aylıkken babun saldırısına uğrar..



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Saldırı, Legadma'nın üzerinde büyük bir etki yaratır, babunlardan intikam alır. Ancak intikam sahnesi dramatik bir hal alır.

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Erişkinliğe eren Legadma, karşısına çıkan ilk babunla kıran kırana bir mücadele verir.

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Öldürdüğü babunu ağacın tepesine çıkardığı sırada annesini bırakmayan yavru babunu görür.

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Yavru babunu parçalaması beklenen Legadma, kendi yavrusu gibi sahip çıkar.

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Bu sırada yanına gelen bir sırtlanla savaşır.

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Ardından ağaca çıkardığı yavru babunun başında gece boyunca nöbet tutar.

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Anneden avlanma dersleri!

Botsvana'da çekilen görüntülerde anne çitanın müthiş eğitimi kameralara yansıdı.

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Yavrularına avlanmayı öğreten anne, yavrularıyla birlikte bir ceylanı sıkıştırıyor.

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Üç çitanın saldırısına uğrayan ceylan çaresiz bir biçimde ölümü bekliyor.

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İşte o görüntüler...

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Anne bufalo karnındaki cenin, aslan yemeği oldu

Güney Afrika'daki Kruger Milli Parkı'nda, avcı hayvanlar tarafından öldürülen hamile bufalo, su kaynağının kenarında bırakıldı.

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Olay yerine gelen asla ise, bufalonun karnını deşmeye başladı.

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Vahşi aslanın yavruyu annesinin karnından çıkararak yemek üzere çalılıkların yanına götürmesi, saniye saniye kameralara yansıdı.

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Jaguarın inanılmaz avı

Güney Amerika'da bir jaguar suya atlayarak dev timsahı avladı.

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Yakaladığı timsahı ağzıyla sıkıca tutan jaguar, daha sonra avını kıyıya çıkardı.

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O anlar turist kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Nerede çekildiği bilinmeyen videoda dev bir yılan evcil bir köpeği yemeye çalışıyor.

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Sımsıkı saran yılanı gören insanlar köpeği kurtarmak için böyle çaba sarfetti.

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