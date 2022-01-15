Timsah, anakondanın eline düştü! Ölümcül mücadelede şaşırtan son

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Nehir kıyısında botu ile jaguar avına çıkan Kim, nehir kenarında anakondanın timsaha dolandığını, timsahın ise yaklaşık 40 dakika süren bir mücadele sonrası anakondadan kurtulabildiğini söyledi.

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Avcı Kim, uzun mücadele sonrası timsahı yenemeyeceğini anlayan yılanın süzülerek deliğine gittiğini gittiğini belirtti.

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Gördüğü manzara karşısında ağzı açık kalan Kim hayatında ilk defa böyle bir şey ile karşılaştığını söyledi.

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Avcı adam, normalde bir anakonda için timsahı sıkıp öldürmenin bir kaç dakika sürdüğünü, fakat yılan 40 dakika sonunda başarılı olamayınca yorgun düştüğünü ve bu nedenle mücadeleyi bıraktığını söyledi.

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Anakonda sadece büyük hayvan avlama özelliği ile biliniyor.

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