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TREND
Eklenme tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 13:14

Timsah, anakondanın eline düştü! Ölümcül mücadelede şaşırtan son

Amerikalı Kim Sullivan isimli adam, Brezilya'nın Cuiabá nehrinin kenarında gezerken anakonda ve timsahın 40 dakika süren ölümcül mücadelesinin fotoğraflarını çekti. Ancak mücadelenin kazananı da kaybedeni de olmadı.

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