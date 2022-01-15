Timsah, anakondanın eline düştü! Ölümcül mücadelede şaşırtan son

Nehir kıyısında botu ile jaguar avına çıkan Kim, nehir kenarında anakondanın timsaha dolandığını, timsahın ise yaklaşık 40 dakika süren bir mücadele sonrası anakondadan kurtulabildiğini söyledi.
Avcı Kim, uzun mücadele sonrası timsahı yenemeyeceğini anlayan yılanın süzülerek deliğine gittiğini gittiğini belirtti.
Gördüğü manzara karşısında ağzı açık kalan Kim hayatında ilk defa böyle bir şey ile karşılaştığını söyledi.
Avcı adam, normalde bir anakonda için timsahı sıkıp öldürmenin bir kaç dakika sürdüğünü, fakat yılan 40 dakika sonunda başarılı olamayınca yorgun düştüğünü ve bu nedenle mücadeleyi bıraktığını söyledi.