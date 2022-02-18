Termal kamera ile tespit ettiler! Bu kadarını kimse beklemiyordu

1 / 51

ABD'de 50 yıldır yaşadıkları evde giderek çoğalan ses üzerine harekete geçen aile ekipleri eve çağırırken herkesi şoke eden bir olay meydana geldi.

Bartlett'in Arılara Fısıldayan Adamı David L. Glover, ABD'nin Orta Batı/Doğu bölgelerinde bal arısı kurtarma ve uzaklaştırma hizmetleri veriyor.



2 / 51

Arıları şehir içinde yuva yaptıkları yerden toplayan Glover, onları arıcılar için yeniden çoğaltmaya çalışıyor. 10 yıldır hizmet veren David L. Glover ilginç bulduğu hikayeleri sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmiyor...



3 / 51

Arılara Fısıldayan Adam, son olarak bugüne kadar karşılaştığı en büyük arı kovanını nasıl duvarın içinden çıkardığını anlattı. Yıllar içinde evlerden oldukça büyük arı kovanları çıkardığını anlatan Glover geçtiğimiz hafta karşılaştığı en büyük arı kovanını yerinden çıkardığını söyledi.



4 / 51

50 yıldır evde giderek çoğalan sürünün sesini, evin sahiplerinden Stephen duymuş ve Arılara Fısıldayan Adam'dan yardım istemişti. Gelen ekip ilk önce termal kamera ile arı sürüsünün olduğu bölgeyi tespit etti. Termal kamera ile arıların toplandığı bölge hemen belli oldu.

5 / 51

Görünen o ki ev inşa edildiği zaman arılar evin dış cephesinin altına yerleşmeye başlamıştı.

6 / 51

Arıları sökme işlemi 9 saatten fazla sürdü.

7 / 51

Çünkü eski evlerle çalışmak bir hayli zordu.

8 / 51

Eve çakılan çiviler de çok sağlamdı. Arılar duvarın içinden çıkar çıkmaz etrafta uçuşmaya başladı.

9 / 51

David L. Glover'a göre evden kovan çıkmak için izlenmesi gereken adımlar şöyle:

10 / 51

Arıları peteğin yüzeyinden süpürge benzeri bir aletle çıkarın.

11 / 51

Peteği uygun bir şekilde parçalara ayırın.

12 / 51

Peteğin kovan çerçevesine sığacak şekilde kesin.

13 / 51

Çerçeveyi bir kutuya koyun ve bu işlemi tekrarlayın...

14 / 51

Arılara bu şekilde bakınca kovan insan yüzünü andırıyordu.

15 / 51

Arılara fısıldayan adam kovanlara iyice göz gezdirince kurumuş petekleri fark etti ancak kraliçe arı hala görünürde yoktu.

16 / 51

Bu nedenle arama çalışmalarını genişletti.

17 / 51

Peteklerin çoğu kurumuştu. Duvara en yakın olanlar balla doluydu.

18 / 51

Bu nedenle Arılara Fısıldayan Adam, kraliçe arının burada olduğundan emindi ve öyle de oldu.

19 / 51

Kraliçe arı çok koyu renkteydi ve odunların arasında pek fark edilmiyordu.

20 / 51

Glover, kraliçe arıyı kafesine taşıdı.

21 / 51

Saatlerce süren çalışmanın ardından iki koloni ve iki kraliçe arı duvardan çıkarıldı... İşte işlemden kareler...

22 / 51



23 / 51



24 / 51



25 / 51



26 / 51



27 / 51



28 / 51



29 / 51



30 / 51



31 / 51



32 / 51

EVİN DUVARINI KIRDI, ARKASINDAN ÇIKANLARA İNANAMADI

ABD'de bal arısı kurtarma ve yeniden yerleştirme şirketi, en son görevini sosyal medyadan paylaştı.

33 / 51

ABD'nin Tennessee eyaletinde bir ev sahibi, evinin duvarının arkasında arı kovanı olabileceğini düşünerek kurtarma şirketini aradı.

34 / 51

Gelen ekip ilk önce termal kamera ile arı sürüsünün olduğu bölgeyi tespit etti.

35 / 51

Büyük kırmızı nokta, arı kovanının kuluçka alanıydı. Soldaki ince kırmızı çizgi, arıların sızdığı yerin girişiydi.

36 / 51

Görünen o ki arılar tuğla ile pencerenin köşesi arasındaki boşluklardan duvara giriyordu.

37 / 51

Kurtarma ekibi arıların bölgeden uzaklaşıp zarar görmemeleri için duvara hafifçe vurdu.

38 / 51

Daha sonra matkapla duvarı deldi.

39 / 51

Tuğlalar yavaş yavaş sökülünce arı kovanı ortaya çıkmaya başladı.

40 / 51

Duvarın arkasındaki dev kovan ekibi oldukça şaşırttı.

41 / 51

Arı kovanı pencere kadar alan kaplıyordu.

42 / 51

Arılar ise bu sırada sapasağlam duruyorlardı.

43 / 51

Ekip arılara zarar vermeden güvenli bir yere taşıdı ve yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı. Fotoğraflar sadece birkaç gün içinde yaklaşık 50.000 kişi tarafından beğenildi.

44 / 51

İşte o anlar...

45 / 51



46 / 51



47 / 51



48 / 51



49 / 51



50 / 51

