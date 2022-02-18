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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 10:05

Termal kamera ile tespit ettiler! Bu kadarını kimse beklemiyordu

ABD'de yaşayan bir aile 50 yıldır oturdukları evde giderek çoğalan ses üzerine harekete geçerek ekipleri çağırdı. Eve gelen ekipler sesin kaynağını tespit etmek için termal kamera ile sorunun kaynağını buldu. Duvarın arkasından çıkan görüntü görenleri şaşkına çevirdi.

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