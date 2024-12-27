Tavuklarla ilgili şaşırtıcı gerçekler! Bunları ilk kez duyacaksınız

Alektorophobia:
Tavuk korkusudur ve Yunanca "alektor" (horoz) ve "phobos" (korku) kelimelerinden türemiştir.
Tavuk Renkleri ve Yumurtalar:
Beyaz kulak memesi olan tavuklar beyaz kabuklu yumurtalar bırakır.
Kırmızı kulak memesi olan tavuklar kahverengi kabuklu yumurtalar bırakır.
Tavukların Kökeni:
Modern tavuklar, Güneydoğu Asya'nın kırmızı orman tavuklarından türemiştir (yaklaşık 8.000 yıl önce).
Tavukların İletişimi:
En az 30 farklı çağrı sesi üretebilirler.
Civcivler yumurtadayken bile onlarla gıdaklama yoluyla iletişim kurmaya başlarlar.