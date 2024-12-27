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TREND
Eklenme tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 14:38 |

Tavuklarla ilgili şaşırtıcı gerçekler! Bunları ilk kez duyacaksınız

Tavuklar yalnızca çiftlik hayvanları değil, aynı zamanda oldukça ilginç özelliklere sahip varlıklar. İnsanları yüzlerinden tanıyabiliyor, 360 derece görüş açısına sahipler ve REM uykusu görerek rüya bile görebiliyorlar! Modern tavukların atası, Güneydoğu Asya'daki kırmızı orman tavukları. Tavukların sayısı dünya genelinde insanlardan üç kat fazla; toplamda 26 milyar! Hatta tavuklar, T-rex'in yaşayan en yakın akrabası olarak evrimsel bir bağlantıya sahip. Bu ve daha fazlası, tavukları düşündüğünüzden çok daha ilginç hale getiriyor.

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