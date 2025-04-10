Tatil hatırası değil kabus! Kızın kolundan çıkanlar şok etti

Genç kadın tropik bir bölgeye yaptığı gezi sonrası kolunda ilginç bir yara fark etti. Başta sinek ısırığı sandı, ancak durum çok daha ciddi çıktı.
Yaranın detaylı incelemesinde cilt altında hareket eden bir canlı tespit edildi. Hekimler acil müdahale kararı aldı.
Botfly sineği, genellikle Orta ve Güney Amerika gibi tropikal bölgelerde bulunur. Larvaları insanların cildi altına yerleşerek burada gelişir.
Uzmanlar, tropikal bölgelere seyahat edenlerin koruyucu kıyafet giymesi ve sinek kovucu kullanması gerektiğini vurguluyor.