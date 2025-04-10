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TREND
Eklenme tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 14:58 |

Tatil hatırası değil kabus! Kızın kolundan çıkanlar şok etti

Genç bir kadın çıktığı tropik geziden döndükten sonra kolundaki yarayla doktora başvurdu. Yapılan tedavi sonucunda yaranın içinden çıkan canlı, herkesi şaşkına çevirdi. İşte tropikal bölgelerde görülen botfly sineğiyle ilgili o çarpıcı anlar…

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