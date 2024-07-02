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TREND
Eklenme tarihi: 2 Temmuz 2024 Salı 11:04

Tarlada çapa yapıp, çadırda ders çalışıyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan mevsimlik işçiler, yaz tatilinde çocuklarıyla birlikte Bursa'nın Karacabey ilçesine geldi. Kurdukları 50 çadırda kalan 25 aile, sabahın ilk ışıklarında 800 lira yevmiyeyle, kamyonetlerle tarlalara gidip akşam dönüyor. Bazı ailelerin eğitim yılı bitmeden yanlarında getirdiği çocukları ise gün içinde tarlada çapa yapıp ekin biçtikten sonra akşamları da çadırlarında ders çalışıyor.

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