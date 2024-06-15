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TREND
Eklenme tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 19:18

Tarkan'ın favori şarkısı belli oldu! En çok o dinlendi

Geççek,Son Durak ve son olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında yazdığı 'Sen Rahat Uyu' adlı marş ile adından söz ettiren Tarkan yıllardır merakla beklenen albümünü duyurdu. Megastar'ın 12 yepyeni şarkısının yer aldığı 'Kuantum 51' adlı albümü YouTube hesabından yayınlandı. Kısa süre içerisinde en beğenilen şarkı belli oldu.

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