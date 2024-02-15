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TREND
Eklenme tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 15:10

Tarihi Rum yetimhanesindeki atölyelerde restorasyon ustaları yetiştiriliyor

Kayseri'nin tarihi ilçesi Talas'ta 117 yıl önce yapılan Rum yetimhanesinin bahçesindeki atölyelerde taş, ahşap ve restorasyon ustası yetiştirilmesine yönelik kurs veriliyor.

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