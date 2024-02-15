Tarihi Rum yetimhanesindeki atölyelerde restorasyon ustaları yetiştiriliyor

Mimari taş, ahşap ve demir restorasyon atölyelerinde teorik eğitim, mimari restorasyon programı bulunan KAYÜ'deki öğretim üyelerince, uygulamalı dersler de bu alanlarda kendilerini kanıtlamış yöre ustalarınca veriliyor.

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KAYÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Emine Türkaslan, AA muhabirine, üniversite olarak teorik derslerin verilmesi, eğitim müfredatlarının hazırlanması ve eğitim süreçlerinin koordine edilmesi ile sertifikalandırma sürecinde rol oynadıklarını söyledi.