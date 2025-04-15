Tarihi İstanbul fotoğrafları! İlk kez göreceksiniz

Osmanlı Donanması'nın ilk dalgıç ekibi (1893) Boğaza inen dalgıçlar tulumbaların çok fazla hava basamaması nedeni ile deniz altında ancak 10-15 dakika kalabiliyorlardı. Dalgıçların dalma bölgeleri daha çok boğazın akıntısız ve dalgasız bölümleri ile Karadeniz'in Riva kıyıları idi. Tersane-i Amire dalgıçları ile birlikte bahriyeliler Şile kıyılarında kurtarma filikaları ile kurtarma tatbikatları yaparlardı. Boğazın girişinde bulunan Riva ve Şile'deki kurtarma ekipleri fırtınalarda batan ticaret gemilerini kurtarırdı.